WDR legt Klassiker neu auf : Lässt sich „Vom Winde verweht“ auch ohne Rassismus erzählen?

Eine seltsame Frucht trägt der Baum in den amerikanischen Südstaaten. Auf den Blättern klebt Blut, an der Wurzel klebt Blut. Und statt nach frischen Magnolien riecht der Baum nach verbranntem Fleisch. So besingt Billie Holiday 1939 in „Strange Fruit“ die Jahre nach dem amerikanischen Bürgerkrieg. Die seltsame Frucht ist ein toter Mann, der an einem Strick am Baum hängt. Der Körper des Schwarzen, von einem rassistischen Mob durch Verstümmlungen und Verbrennung zugerichtet, wird öffentlich zur Schau gestellt. Tausendfach gehörten brutale Lynchmorde nach dem formalen Ende der Sklaverei 1865 zum Alltag in den Südstaaten, mitunter auch im Rest der wiedervereinten USA.

Vorangestellt sind die Liedzeilen einer Neuauflage des Klassikers „Vom Winde verweht“. Ohne Dativ-E, dafür mit dem Zusatz „Die Prissy Edition“, kommt die Interpretation des WDR als Hörspiel daher. „Strange ­Fruit“, hier gesungen von Nina Simone, und ein Ausschnitt aus Martin Luther Kings Rede über seinen Traum von einer Gesellschaft, in der die Söhne ehemaliger Sklaven mit denen der Sklavenhalter dereinst an einem Tisch sitzen, leiten die alte Geschichte mit neuer Stoßrichtung ein.