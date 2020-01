Aktualisiert am

Was macht das Goethe-Institut? : „Wir verurteilen Nationalismus“

Wie stark prägen die Goethe-Institute überall in der Welt das Bild von Deutschland? Wie sieht die Arbeit aus? Welche Rolle spielen soziale Medien? Ein Gespräch mit Generalsekretär Johannes Ebert.

Auch in Togo gibt es ein Goethe-Institut – und eine Büste des Dichters. Bild: © Goethe-Institut / Michael Frie

Das Goethe-Institut hat zuletzt eine Menge positiver Nachrichten produziert. Ich nenne nur die designierte neue Goethe-Präsidentin Carola Lentz, deren Forschungsgebiet Afrika genau ins Zentrum der Debatte um Raubkunst und Kolonialismus führt; die steigenden Umsätze durch Deutschkurse im Ausland; die Beteiligung des Goethe-Instituts am außerreligiösen Moscheeprojekt der Bundesregierung oder eine Diskussionswoche mit afrikanischen Künstlern in Kamerun, in der sich das Institut auch vor unbequemen Schuldfragen nicht gedrückt hat. Beflügelt Sie das Gefühl, immer das Richtige zu tun?

Ich freue mich, wenn Dinge wahrgenommen werden, die das Ergebnis sehr langer Prozesse sind. Die Projekte in unseren 157 Instituten können nur funktionieren, wenn wir mit Partnern vor Ort langfristig arbeiten, und ob ein Plan aufgeht, sieht man erst am Ende. Beispiel Kamerun: Unsere Arbeit dort hat mit den „Museumsgesprächen“ auf dem afrikanischen Kontinent begonnen, lange vor Beginn der Restitutionsdebatte in Frankreich und Deutschland. Wir haben uns gefragt: Wie können wir gemeinsam, über Kunst und die Begegnung mit Kunst, positiv auf Gesellschaften einwirken? Nicht von außen, wohlgemerkt. Sondern als Partner.