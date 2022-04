WHO-Empfehlung und Prophylaxe : Eine Arzneioffensive vor dem nächsten Corona-Blues

Ist das ein Notausgang für Impfmüde, wenn es wieder losgeht, oder ein echtes Mehr an Sicherheit? Die WHO und deutsche Arzneiexperten empfehlen jetzt dringend, Covid-Pillen und Antikörperpräparate in die Corona-Strategien für die nächsten Monate einzubauen.

An der Corona-Impffront treten neben Deutschland immer mehr Länder auf der Stelle. Nicht einmal die Impfspenden in einigen der ärmeren Länder sind willkommen und werden zurückgeschickt, wie die COVAX-Initiative jüngst beklagen und der Internationale Währungsfonds mitteilen musste. Doch zumindest was die Medikamentenversorgung anbelangt, soll es nach dem Willen der Gesundheitsbehörden bis zum Herbst unbedingt vorwärts gehen. Im Fokus: Alle, die sich nicht ausreichend schützen können – oder wollen. Also Menschen, bei denen die Impfung entweder krankheits- oder altersbedingt schlecht anschlägt sowie solche Vulnerablen, die sich nicht schützen wollen. Sprich, auch alle Ungeimpften, Impfunwilligen und Impfmüden mit einem entsprechend hohen Erkrankungsrisiko.

Ihnen allen soll nach einer neuen „dringenden Empfehlung“ der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die seit Januar als „Paxlovid“ vermarktete Pfizer-Pille mit den Wirkstoffen Nirmatrelvir und Ritonavir verschrieben werden. Und zwar auch dann schon, wenn der Test positiv und die Menschen nur leicht erkrankt sind. Möglichst früh eben. Wird das Mittel nämlich innerhalb der ersten fünf Tage nach den ersten Symptomen fünf Tage lang alle zwölf Stunden eingenommen, kann es laut einer aktuellen Studie im „New England Journal of Medicine“ neun von zehn Krankenhauseinweisungen und Todesfälle verhindern. Pro tausend Patienten, so schreibt die WHO-Gruppe im „British Medical Journal“ habe es unter Paxlovid-Einnahme durchschnittlich 84 weniger Fälle von Krankenhauseinweisungen gegeben.

Die neue, starke WHO-Empfehlung für Paxlovid ist nur eine Veränderung in der Pharmastrategie gegen Covid-19. Grundlage sind zwei aktuelle Patientenstudien, an der rund 3100 Covid-19-Positive beteiligt waren. Die zuständige WHO-Expertengruppe hat sich aber auch in Sachen Remdesivir korrigiert. Das schon im ersten Pandemiejahr in großen Studien getestete antivirale Medikament war nach anfänglicher Euphorie bei den WHO-Experten durchgefallen, der Nutzen des per Blutinfusion am Krankenbett verabreichten Medikamentes konnte statistisch nicht eindeutig belegt werden. In fünf neueren Studien mit insgesamt gut 2700 Patienten hat sich nun gezeigt: Das Mittel kann sehr wohl schwere und tödliche Verläufe verhindern, wenn man nur die am stärksten gefährdeten, vulnerablen Covid-19-Patienten betrachtet. Deshalb gibt es für diese Gruppe nun zumindest eine schwache Empfehlung. Und zwar sollte auch diese Infusion idealerweise bereits verabreicht werden, wenn die Infizierten noch keine schweren Symptome zeigen. Generell gilt für antivirale Medikamente: Je früher sie eingesetzt werden, desto besser hemmen die Wirkstoffe in der Regel die Virusvermehrung. In Deutschland hatte der an Remdesivir-Studien beteiligte Klinikverbund schon früh darauf hingewiesen, dass das Mittel sehr wohl seinen Nutzen hat.

Verstärkt werden könnte die Nachfrage nach antiviralen Mitteln wie Paxlovid in den kommenden Monaten noch, sollten sich anekdotische Behandlungsberichte aus den sozialen Netzwerken bestätigen, wonach die Pfizer-Pille bestimmte Long-Covid-Symptome wie das Erschöpfungssyndrom zu lindern verspricht. Klinische Evidenzen dafür gibt es allerdings bisher noch nicht. Plausibilität erhält diese Idee durch die mehrmals bestätigte Beobachtung, dass die Sars-CoV-2-Viren nach der Infektion in bestimmten Geweben verharren – persistieren – und sich so den Immun- und Wirkstoffattacken bis zu neuen Vermehrungszyklen entziehen. Dafür sprechen auch einige epidemiologische Befunde, etwa den, dass ein hohes Immunitätslevel, wie es mit dem Impfboostern für viele Monate erreicht wird, die Häufigkeit von Long-Covid stark reduziert.