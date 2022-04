Leben nach der Pandemie : Was die Strategen von der Post-Omikron-Welt erwarten

Versprochen worden ist sie schon oft, gewünscht wurde sie noch viel mehr, doch die „Normalität“ „nach“ der Pandemie, sie wird vorerst nicht kommen. Höchstens wird es sich für einige so anfühlen. Der Deutsche Ethikrat jedenfalls formulierte in seiner jüngsten Stellungnahme zu „Vulnerabilität und Resilienz in der Krise – Ethische Kriterien für Entscheidungen in einer Pandemie“ unmissverständlich: Eine „bloße Rückkehr in eine präpandemische Zeit“ werde es nicht mehr geben.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft".



Auf mehr als hundertsechzig Seiten hat der Ethikrat das geleistet, was nun von vielen Institutionen erwartet wird: die Aufarbeitung der vergangenen zwei Jahre Pandemie seit der Feststellung der „epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ am 25. März 2020 durch den Bundestag. Dabei geht es keineswegs nur um eine Bilanz der eigenen Reflexionen, die etwa bei den Empfehlungen zur Frage der gesetzlich verankerten Impfpflicht im Laufe der Pandemie gewaltig voneinander abweichen konnten – von der anfangs totalen Ablehnung über das Pro zur berufsbezogenen Impfpflicht in der Gesundheits- und Pflegebranche im November 2021 bis zur mehrheitlichen Zustimmung im Rat für eine allgemeine Impfpflicht für alle Erwachsenen sowie zu einem Minderheitenvotum für die Vulnerablen – insbesondere die älteren Menschen. Womit der Ethikrat ja gewissermaßen der Haltung vieler Politiker und Parteien im Diskurs auch nur hinterhersegelte. Dem Ethikrat jedenfalls blieb erspart, den einige Tage nach der Veröffentlichung eingetretenen Schiffbruch des deutschen Parlamentarismus auch noch zu kommentieren.