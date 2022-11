Artemis I : Der Flug bleibt ein Problem

Am Mittwochmorgen ist Artemis I mit den Messpuppen Helga und Zohar an Bord gestartet. Die Rückkehr wird für den 11. Dezember erwartet. Bild: EPA

Frau Hellweg, Sie und Ihre Kollegen haben die beiden Messpuppen Helga und Zohar entwickelt, die am vergangenen Mittwoch mit der Mission Artemis I zum Mond gestartet sind. Was wollen Sie mit diesem Experiment herausfinden?

Die beiden Puppen sind sogenannte Phantome, die auch in der Krebstherapie eingesetzt werden. Man kann damit vermessen, wie die Strahlendosis bei einer Krebstherapie im Körper verteilt ist. Genau das wollen wir auch über die Strahlung im Weltraum wissen. Im All durchdringt sie den Körper aus allen Richtungen und gibt dabei Energie ab. Wir haben also ein sehr komplexes Geschehen im Körper, das wir nicht so einfach simulieren können. In den Puppen haben wir an 1400 Positionen Messgeräte positioniert und können hinterher auslesen, wie viel Dosis wo ankam. Das können wir dann auf die Organe umrechnen und daraufhin das Krebsrisiko bestimmen.