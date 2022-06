Vorteil Holzbau : Alles andere als eine Bretterbude

Gemäß Bundesamt für Statistik bestand im Jahr 2000 „nur“ gut jedes zehnte Wohngebäude überwiegend aus Holz, heute ist es jedes fünfte. „Das ist zwar eine erfreuliche Entwicklung, es ist aber noch viel Luft nach oben“, sagt Tim Driedger, Architekt in Frankfurt. Werden weiterhin wie bisher vor allem Beton und Stahl eingesetzt, sind global bis 2050 nur 0,5 Prozent der Neubauten aus Holz, so eine internationale Studie aus dem Jahr 2020. Der Holzhaus-Anteil könnte auf zehn, 50 oder gar 90 Prozent steigen, wenn entsprechend mehr Holz produziert würde. Und das ist nachhaltig möglich, etwa indem weniger Rundhölzer als Brennstoff verwendet werden oder wenn Holz aus abgerissenen Holzhäusern wiederverwertet wird. Je nach Szenario könnte das zwischen 10 und 50 Millionen Tonnen Kohlendioxid pro Jahr sparen. Zudem könnte der Bau von Holzgebäuden die Emissionen von Treibhausgasen aus der Stahl- und Zementherstellung auf Dauer um mindestens die Hälfte senken.

Die meisten Treibhausgase – nämlich zwischen rund 50 und 80 Prozent – entstehen während der Nutzungsphase von Häusern. An zweiter Stelle liegt die Herstellungsphase. Bau- und Entsorgungsphase haben relativ wenig Anteil. Eine Analyse von 656 Ökobilanzen von Häusern aus der ganzen Welt aus dem Jahr 2020 zeigt zwar, dass durch energieeffizientere Gebäude die Treibhausgas-Emissionen in den vergangenen 20 Jahren insgesamt gesunken sind. Doch dadurch ist der Anteil, der durch Produktion und Herstellung entsteht, gestiegen. Während es in Gebäuden mit herkömmlicher Energie bis zu einem Viertel der gesamten Emissionen sind, kann dieser Anteil für energieeffiziente Gebäude bis zur Hälfte und in extremen Fällen sogar bis zu 90 Prozent ausmachen.