Neue Dachnutzung : Nutzt die Dächer!

Auf dem Rooftop Walk in Rotterdam wird klar: Der Dachlandschaft der Städte gehört die Zukunft. Unterwegs auf dem temporären Höhenweg.

Die Mittagssonne steht strahlend am blassblauen Himmel und leuchtet mit dem knall­orangem Teppich um die Wette. Der Stoff in der Landesfarbe der Niederlande zieht sich im Herzen von Rotterdam 600 Meter lang über Treppen, einen breiten Steg und Flachdächer. Es ist ein heißer Tag, und auf dem schattenlosen Rooftop Walk brennt die Sonne noch mehr als unten auf der Coolsingle, einer der Hauptstraßen der Stadt.

Birgit Ochs Verantwortliche Redakteurin für „Wohnen" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.



Die Besucher drängen trotzdem hinauf. Wann hat man schon mal Gelegenheit, auf dem Kaufhaus de Bijenkorf, dem Bienenkorb, zu stehen? Mitentworfen hat den Bau aus dem Jahr 1957 immerhin Marcel Breuer, einer der prominentesten De­si­gner und Architekten der Moderne. Heute sorgt im Zentrum der südholländischen Großstadt, das einer Bauaustellung gleicht, das Planungsbüro MVRDV für immer neue architektonische Besonderheiten. Die 2014 eröffnete Markthalle in Hufeisenform ist der prominenteste Neuzugang. Auch die Installation für den Dachspaziergang haben die Architekten ge­plant. Kein Zufall. Die Frage, was sich aus den meist brachliegenden Flächen in der Höhe machen lässt, beschäftigt MVRDV schon länger.