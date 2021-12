Stauland NRW : Marode Brücken und kein Ende

Dauerbaustellen finden sich überall in Deutschland. Gerade in Nordrhein-Westfalen führen marode Brücken zu mehr Staus und die Instandsetzung dauert zu lange. Erst in Krisenzeiten sieht man, dass es auch schneller gehen kann.

Wegen ihrer vielen Brücken wird die A 45 die „Königin der Autobahnen“ genannt, doch ihre Krone ist arg ramponiert. Zwischen Dortmund im Ruhrgebiet und dem Gambacher Kreuz in Hessen müssen nicht weniger als 60 Brücken ersetzt werden. Der jüngste Krisenfall ist die Talbrücke Rahmede nahe Lüdenscheid. Die Brücke, die sonst am Tag von 64.000 Fahrzeugen überquert wird, ist seit Anfang Dezember komplett gesperrt. Bis Autos wieder hinüberdürfen, soll es mindestens drei bis vier Monate dauern, die 13.000 Lastwagen am Tag müssen sich sogar bis zum Neubau eine andere Route suchen. Auch nach den optimistischsten Schätzungen wird das mindestens fünf Jahre dauern. Für Pendler und Unternehmen in der Umgebung ist das eine Katastrophe.

Schranken, die zu schwere Lastwagen stoppen sollen, sind in Nordrhein-Westfalen inzwischen ein erprobtes Ärgernis. Erst vor wenigen Tagen ist an der Emschertalbrücke auf der Autobahn 43 eine automatische Wiege- und Schrankenanlage in Betrieb gegangen, solche Sperren gibt es auch am Rhein, an der Leverkusener Brücke oder in Duisburg. An der Talbrücke Rahmede sollen sie auch entstehen, ein Mahnmal der Hilflosigkeit.

Die Autobahngesellschaft des Bundes, die seit Anfang 2021 für die gesamte Infrastruktur zuständig ist, will die Zahl der Brücken verdoppeln, die sie im Jahr erneuert. Von 200 auf 400 – das ist auch bitter nötig. Denn rund die Hälfte der 28.000 Autobahnbrücken in Deutschland wurde zwischen den 1960er- und 1980er-Jahren gebaut. Gleichzeitig hat sich der Verkehr seit dieser Zeit mehr als verdoppelt. Die Folge: Die Brücken sind kaputt. Die Frage ist allein, ob die neu gegründete Gesellschaft ihre selbst gesteckten Ziele erreicht. Im ersten Jahr des Bestehens war sie zu sehr mit sich selbst beschäftigt. IT-Schwierigkeiten lahmten, Dienstleister beschwerten sich über zu spät bezahlte Rechnungen, Personal fehlt allerorten, und vom Investitionsetat wird voraussichtlich ein dreistelliger Millionenbetrag gar nicht abgerufen werden.

Probleme sind schon lange bekannt

Vor allem in Nordrhein-Westfalen, dem Stauland Nummer 1, ist die Situation kaum noch tragbar. Von den acht Rheinbrücken im Bundesland haben fünf „das Ende ihrer Lebensdauer erreicht“, wie es von der Autobahn GmbH heißt. Die dazu längst existierenden Wenn-man-nicht-mehr-weiter-weiß-Arbeitskreise sind vor wenigen Wochen durch zwei sogenannte Informationsforen ersetzt worden, die von nun an zweimal im Jahr tagen sollen. Im besten Fall gibt es da Lerneffekte, im schlechtesten ist das Zeitverschwendung. Schneller gebaut wird durch ein Informationsforum nicht.

Allen Frust auf die Autobahn GmbH abzuladen, ist aber auch unfair. Schließlich gibt es die Gesellschaft erst ein Jahr, die Pro­bleme sind viel älter. Für die Talbrücke Rahmede gab es schon 2014 Pläne, sie im Jahr 2017 neu zu errichten. Die Instandsetzung fiel aus wegen der Neubaupläne, die nie umgesetzt wurden. Die Stahlkon­struktion, die damals als zu teuer galt, ist nun nötig, damit überhaupt wieder Autos provisorisch darüberfahren können. Zuständig war damals die Landesbehörde Straßen.NRW.

Es braucht mehr Tempo bei der Umsetzung

Die CDU hatte die Wahl 2017 auch deshalb gewonnen, weil sie der rot-grünen Landesregierung die Schuld an den vielen Staus auf den Autobahnen im Land gab. Der heutige Ministerpräsident Hendrik Wüst hat in seiner Zeit als Verkehrsminister von 2017 an aber längst nicht alle Versprechen einlösen können. Zwar gab es zuletzt Rekordinvestitionen in Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen, doch fließen immer noch mehr Bundesmittel nach Bayern als in das dichter besiedelte NRW. Immerhin hat die Landespolitik verstanden, dass es Beschleunigungsbedarf gibt. Mit dem Infrastrukturpaket II sollen Straßen und Brücken schneller geplant, genehmigt und gebaut werden.

Das NRW-Verkehrsministerium hat schon 2020 im Bundesrat eine Gesetzesinitiative für mehr Tempo eingebracht, etwa dadurch, dass bei Ersatzneubauten kein abermaliges Planfeststellungsverfahren oder eine Umweltverträglichkeitsprüfung nötig sein soll. Es wäre wünschenswert, wenn das auf Bundesebene ankommt und von der Autobahn-Gesellschaft umgesetzt wird.

Wenn der Schmerz und der Druck groß genug sind, kann es schnell gehen, das hat die Flutkatastrophe gezeigt. Gleich mehrere Brücken in Nordrhein-Westfalen sind in nicht einmal drei Monaten errichtet worden, da hat die Bürokratie für den Wiederaufbau hinten angestanden. Eine Autobahnbrücke ist ein anderes Kaliber, doch Orientierung am Krisenmodus tut not. Sonst ist die nächste Krise programmiert.