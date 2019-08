Aktualisiert am

FAZ Plus Artikel Drohende Übernahme : Metro im Schlussverkauf

Ein Milliardär aus Tschechien wagt den Griff nach dem Handelskonzern – am Mittwoch wird abgerechnet. Unter den Aktionären herrscht Zwiespalt.

Alles da, was Gastronomen und Kioskbetreiber so brauchen: Metro-Großmarkt in Düsseldorf Bild: dpa

Es gab einmal eine Zeit, da war die Metro nicht wegzudenken aus dem Konsumleben der Deutschen: Wer heute Mitte vierzig und in der alten Bundesrepublik aufgewachsen ist, für den zählen die Horten-Kaufhäuser mit ihren unverwechselbaren quadratischen Kacheln an der Fassade zu den Kindheitserinnerungen. Die Mutter zückte damals an der Kasse noch statt der Girocard den Kugelscheiber und füllte einen Eurocheque aus.

Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

In den frühen neunziger Jahren haben viele ihren ersten PC bei der Computerhandelskette Vobis erstanden, die die rundlichen Gehäuse ihrer Geräte vom Stardesigner Luigi Colani entwerfen ließ. Nach der Jahrtausendwende spaltete der Elektronik-Multi Saturn mit seinem umstrittenen, aber zugkräftigten Werbeslogan „Geiz ist geil“ die Nation. Was viele nicht wissen: Horten, Vobis und Saturn zählten allesamt einmal zum Handelsimperium des Düsseldorfer Metro-Konzerns. Ebenso wie zum Beispiel Media Markt, Kaufhof und Kaufhalle, die biederen Adler-Modemärkte, die Baumärkte von Praktiker und die Allkauf-Supermärkte. Die Metro war ein Gigant des Einzelhandels, in Deutschland und weit darüber hinaus.