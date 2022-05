Sturmgewehr AR-15 : Wie eine Explosion

Aktualisiert am

Massaker wie das jüngste in Ulvalde/Texas hatten in den meisten Fällen eine Gemeinsamkeit. Die Täter verwendeten eine Variante des halbautomatischen Gewehrs AR-15. Halbautomatisch heißt, dass sich die Waffe mit jedem Schuss automatisch lädt, bis das Patronenmagazin leer ist. Für jeden Schuss muss der Schütze den Abzug aufs Neue betätigen im Unterschied zum vollautomatischen Gewehr, bei dem mit einmaligem Durchzug des Abzugs unaufhörlich geschossen wird.

Winand von Petersdorff-Campen Wirtschaftskorrespondent in Washington. Folgen Ich folge

Ihren Ursprung hatte die AR-15 als Gewehr für das Militär. Die amerikanischen Streitkräfte suchten im Vietnamkrieg eine Antwort auf die Kalaschnikows der feindlichen Soldaten. Die Firma Armalite entwickelte die Armalite Rifle 15, die schneller, aber weniger treffsicher abfeuern konnte als bis dahin eingesetzte Gewehre. Dafür waren die AR-15 selbst und die verwendete Munition leichter. Zudem richtete sie dank spezieller Patronen schwerere Verwundungen an. Der Autor T.C. Chivers zitiert in seinem Bestseller „The Gun“ aus einem Augenzeugenbericht im Vietnam-Krieg: „Am 13. April 1962 überfielen Spezialkräfte ein kleines Dorf. Zwei Vietcongs wurden mit AR 15-Gewehren getötet aus einer Entfernung von 50 Metern. Ein Mann wurde am Kopf getroffen, er sah aus, als ob er explodiert war.“