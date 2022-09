Führungswechsel : Das ist der neue Chef von Starbucks

Laxman Narasimhan ist das jüngste Beispiel für einen gebürtigen Inder an der Spitze von US-Unternehmen – und diesmal ist es kein Technologiekonzern. Der Wechsel fällt in eine turbulente Zeit für Starbucks.

Starbucks hat einen neuen Vorstandsvorsitzenden gefunden, plant allerdings noch eine längere Übergangszeit. Laxman Narasimhan, der bisher den britischen Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser geführt hat, soll an die Spitze der amerikanischen Kaffeekette rücken. Er soll am 1. Oktober anfangen, allerdings noch nicht sofort die Führung übernehmen. Im Moment ist Howard Schultz Vorstandschef auf Interimsbasis, und das soll auch noch bis 1. April 2023 so bleiben, erst dann soll der Vorstandsvorsitz permanent an Narasimhan gehen. In der Zwischenzeit soll der 55 Jahre alte Manager eine Eingewöhnungsphase durchlaufen, um mit dem Unternehmen vertraut zu werden, wozu es auch gehören soll, in Starbucks-Filialen zu arbeiten. Der heute 69 Jahre alte Schultz soll auch nach dem Führungswechsel eine Rolle spielen. Er soll im Verwaltungsrat sitzen und eine Beraterfunktion für Narasimhan bekommen.

Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York. Folgen Ich folge



Die Kaffeekette ist seit knapp einem halben Jahr auf der Suche nach einem neuen Vorstandschef. Im März kündigte sie an, dass Kevin Johnson den Posten nach fünf Jahren niederlegen und interimistisch von Schultz ersetzt wird. Starbucks sagte damals, es wolle bis zum Herbst eine permanente Lösung finden. Für Schultz ist das die dritte Amtszeit. Er war schon zwischen 1986 und 2000 Vorstandschef und dann noch einmal zwischen 2008 und 2017. Er ist die überragende Figur in der Geschichte des Unternehmens und hat es zu einem globalen Imperium gemacht.

Gesucht: „Eine andere Art von Führungskraft“

Vor wenigen Monaten sagte er dem „Wall Street Journal“, für seine Nachfolge würden nur externe Kandidaten in Erwägung gezogen. Starbucks brauche „eine andere Art von Führungskraft“, mit Expertise, die es bislang im Unternehmen noch nicht gebe.

Der Führungswechsel fällt in eine turbulente Zeit, denn innerhalb der Belegschaft gibt es derzeit erhebliche Unruhe. Auf dem amerikanischen Heimatmarkt haben Mitarbeiter gegen den ausdrücklichen Willen der Unternehmensführung angefangen, sich gewerkschaftlich zu organisieren, und sind damit sehr schnell vorangekommen. Im vergangenen Dezember stimmten erstmals Beschäftigte einer Starbucks-Filiale dafür, sich einer Gewerkschaft anzuschließen, mittlerweile sind daraus 230 Standorte geworden. Schultz hat mit Blick auf die Gewerkschaftsbewegung gesagt, Starbucks wolle keine „dritte Partei“ in seinem Unternehmen. Nach seiner Rückkehr an die Spitze hat die Kaffeekette einige Schritte angekündigt, um das Arbeitsumfeld für das Personal zu verbessern. Sie hat zum Beispiel Aktienrückkäufe ausgesetzt, um mehr Geld für Lohnerhöhungen und die Modernisierung von Filialen verwenden zu können. Insgesamt sind dafür Investitionen von einer Milliarde Dollar vorgesehen.

Mehr zum Thema 1/

Laxman Narasimhan wird nun bald der jüngste in einer Serie von gebürtigen Indern an der Spitze prominenter US-Konzerne. Beispielsweise kommen auch die Vorstandschefs von Microsoft, Alphabet, IBM, Twitter und Adobe aus Indien. Narasimhan wuchs in Pune auf, er hat sowohl in Indien als auch in den USA studiert, neben Maschinenbau und Betriebswirtschaft absolvierte er auch ein Deutschstudium. Er begann seine Karriere bei der Unternehmensberatung McKinsey, wechselte zum Getränke- und Lebensmittelkonzern Pepsico, und seit 2019 führte er Reckitt Benckiser, ein Konglomerat an Konsumgütermarken wie Clearsil-Gesichtscremes und Durex-Kondomen.