Eine Dürre in Panama wird zur Belastung für den internationalen Seehandel, weil Schiffe den wichtigen Panamakanal zwischen dem Pazifik und der Karibik wegen des niedrigeren Wassers nur noch mit weniger Ladung durchqueren können. Auf dieses Problem macht das Unternehmen Everstream Analytics aufmerksam, ein Dienstleister für Risiko- und Lieferkettenmanagement.

Wetterfachleute von Everstream haben in den letzten Wochen und Monaten eine anhaltende Trockenperiode in Panama beobachtet, wo es weit weniger geregnet hat als normalerweise. Die Regenmenge in der Gegend des für die Bewässerung des Panamakanals wichtigen Gatúnsees war in den Monaten Februar, März und April nur halb so groß wie zu normalen Zeiten.

Gewaltige Wassermengen nötig

Der Panamakanal braucht viel Süßwasser, weil Schiffe in den 12 Schleusen um 26 Meter über den Meeresspiegel gehoben werden müssen. Für jedes Schiff, das durch den Panamakanal fährt, sind laut Everstream etwa 200 Millionen Liter Wasser nötig.

Aufgrund des Wassermangels hat die für den Panamakanal zuständige Behörde, die Panama Canal Authority, in den letzten Monaten mehrere Beschränkungen verhängt. Schiffe dürfen die Wasserstraße nur noch mit geringerem Tiefgang durchfahren, sodass sie weniger Gewicht und Waren transportieren können. Die Everstream-Analytiker sehen keine signifikante Verbesserung der Situation, weder in den nächsten Wochen noch für den Rest des Frühjahrs. Sie erwarten daher, dass sich die Auswirkungen für die Schifffahrt verschärfen werden.

Der im Jahr 1914 eröffnete und 82 Kilometer lange Panamakanal erspart Schiffen den langen Umweg um den Kontinent Südamerika und durch das gefährliche Kap Hoorn. Immerhin 6 Prozent des internationalen Seehandels werden durch den Panamakanal abgewickelt. Im vergangenen Jahr durchfuhren ihn fast 15.000 Schiffe mit 520 Millionen Tonnen Fracht an Bord. Schon im Jahr 2019 hatte ungewöhnlich starke Trockenheit den Schiffsverkehr durch den Panamakanal behindert. Dies hatte laut Everstream negative Folgen für die Lieferketten in weiten Teilen der Welt.

Auch Europa hatte in den vergangenen Jahren mit Dürren zu kämpfen, die etwa den für die Binnenschifffahrt wichtigen Rhein austrockneten, was die Preise für Benzin und Heizöl steigen ließ und die Belieferung von Fabriken behinderte. Wegen Schneemangels in den Alpen droht das Problem niedriger Rheinpegel auch in diesem Jahr.