Aktualisiert am

Der Neue in der Hölle von Audi

VW-Gewächs Gernot Döllner : Der Neue in der Hölle von Audi

Gernot Döllner soll die Marke mit den vier Ringen aus der Krise führen. Anders als sein Vorgänger hat er im Mutterkonzern Volkswagen vollen Rückhalt. Aber reicht das, um Ruhe in das verunsicherte Unternehmen zu bringen?

Große Aufgaben erwarten den neuen Audi-Chef Gernot Döllner in Ingolstadt. Bild: Volkswagen AG

Es ist genau sieben Jahre her, dass Gernot Döllner einen seiner größten Erfolge als Ingenieur von Porsche feierte. Damals, im Sommer 2016, war er Baureihenleiter für das Modell Panamera – und ließ das Auto von seinem Team zur Leistungsschau über den Nürburgring jagen. Ergebnis: In nur sieben Minuten und 38 Sekunden passierte der Sportwagen die gut 20 Kilometer lange Nordschleife, wegen ihrer gefährlichen, engen Kurven in den Eifelwäldern bekannt als „Grüne Hölle“.

Christian Müßgens Wirtschaftskorrespondent in Hamburg. Folgen Ich folge Henning Peitsmeier Wirtschaftskorrespondent in München. Folgen Ich folge

Fortan galt der Panamera als schnellste Luxuslimousine der Welt, unter PS-verliebten Managern im Reich von Porsche genau der Stoff, aus dem die Träume sind. Döllner stieg danach schnell weiter auf, zuletzt auf die Position des Chefstrategen im Mutterkonzern Volkswagen.