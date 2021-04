Unternehmen Earth 300 : Superreiche wollen mit einer Arche die Welt retten

Ein Schiff wird kommen. Zumindest, wenn es nach Aaron Olivera geht. In der Zukunftsstadt Singapur plant der 42-Jährige ein Projekt, das nichts Geringeres will, als die Welt zu retten. Die Zutaten: eine Idee, Millionen von Dollar, Spitzenforschung, ein Schiff, das möglicherweise auf einer deutschen Werft gebaut werden wird. „Wir wollen den Geburtsort schaffen für die stärksten Visionen zur Rettung der Welt“, sagt Olivera, der Geburtshelfer.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. F.A.Z.



Er trägt Anzug, einen Strauß Lorbeer am Revers. Gleich wird er auf der Bühne im feinen Clifford Pier Restaurant stehen, der alten Abfertigungshalle, über die die ersten Immigranten die Zukunftsstadt erreichten. Sie hatten eine lange Reise hinter sich, Olivera hat eine fast unendliche vor sich: Nüchtern ausgedrückt, will er 500 bis 700 Millionen Dollar einsammeln, Spitzenwissenschaftler einladen, aber auch interessierte „Normalbürger“, und mit ihnen und ein paar Millionären auf einem Schiff, das noch zu bauen ist, immer wieder in See stechen. „Wir müssen die Welt retten. Wir müssen es jetzt tun. Wir müssen dafür alle zusammenarbeiten“ lautet sein Credo.