Iso Rivolta : Große Träume aus der kleinen Isetta

Die Geschichte des italienischen Autoherstellers Iso Rivolta beginnt mit Kühlschränken der Firma Isothermos. Damit macht Unternehmer Renzo Rivolta kurz nach dem Krieg ein Vermögen. Anschließend folgen selbstentwickelte Motorräder und Roller. Die verkaufen sich Anfang der fünfziger Jahre ebenfalls gut, so dass der Geschäftsmann es sich leisten kann, ein kleines Autochen zu entwickeln. Es heißt Iso Isetta, hat vier Räder und wird zum Welterfolg. Ja, die Isetta ist keine BMW-Entwicklung, sondern in Italien konzipiert und zunächst gebaut. Die Bayerischen Motoren Werke fertigen allerdings als einer von vier Lizenznehmern mit Abstand die meisten Fahrzeuge. Insgesamt mehr als 160.000 Exemplare des Winzlings entstehen bei BMW.

Renzo Rivolta und sein Unternehmen Iso streben durch diesen Erfolg nach Höherem. In einer völlig anderen Liga soll ein eleganter Gran Turismo quasi aus dem Nichts entstehen. Andere Kleinserien-Hersteller wie de Tomaso oder Bizzarrini setzen auf dicke amerikanische Motoren, gepaart mit italienischem Design. Auch bei Iso geht man diesen Weg. Die Herausforderer von Ferrari oder Maserati sparen sich so Entwicklungskosten für eigene Acht- oder Zwölfzylinder. Von Bertone und dessen jungem Design-Genie Giorgetto Giugiaro kommt die lichtdurchflutete Karosserie. Der Motor ist ein V8 aus der Chevrolet Corvette. Fahrwerks- und Chassistechnik steuert Konstrukteur Giotto Bizzarrini bei, der kurz zuvor noch bei Ferrari angestellt war. Das Ganze wird 1963 zum Rivolta GT, ein stilvoller 2+2-Sitzer mit mächtig Dampf.

Bis 1969 entstehen 797 Exemplare des Rivolta in zwei Serien. Dass es nicht mehr wurden, liegt wohl am Preis. Ein Iso Rivolta IR 340 mit 340 PS kostet 1966 in Deutschland 41.800 Mark, doppelt so viel wie ein Porsche 911. Aber ein vergleichbarer 2+2 von Maserati, der Sebring, steht im gleichen Jahr mit 48.800 Mark in der Preisliste.

Von der Theorie in die Praxis. Wir treffen die drei Freunde Robert Michel, Alex Kopf und Daniel Speck, alle aus dem Münchner Raum, alle fahren Iso Rivolta. Der von Daniel Speck ist etwas ganz Besonderes. Er hat die Seriennummer 797, ist also der letzte Rivolta. Produziert wurde er im Herbst 1969. Es ist ein Wagen der zweiten Serie. Die hat anders als ihre Vorgänger ein Holzarmaturenbrett, zudem eine Mittelkonsole und bessere Bremsen. Eingebaut ist ein 5,7-Liter-Motor von Chevrolet, der „Small Block“ mit 300 PS. Nur diese zuletzt produzierten Rivolta haben diesen Motor, alle anderen einen 5,3-Liter-Motor. Die Originalfarbe „Verde Aintree Metallizzato“, ein metallisches Grün, stimmt wieder mit dem Zustand bei der Auslieferung überein, nachdem der Rivolta eine Zeitlang bordeauxrot gewesen war.

Für den Schriftsteller Speck, der mit „Bella Germania“ einen Bestseller über eine generationenübergreifende italienisch-deutsche Familiengeschichte schrieb, ist der Rivolta weit mehr als nur ein Auto: „Warum ich den Rivolta liebe? Weil er ein phantastisches Auto ist. Er fährt sich wunderbar. Entschleunigtes Cruisen, aber dann auch sehr souveräne Kraftreserven. Dazu eine klassische Form, die für mich zu den schönsten Coupés aller Zeiten gehört. Das ist Mailänder Understatement.“