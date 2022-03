Fahrbericht Toyota Yaris Cross : Gut für alle Yariszeiten

Der kleine und sparsame Yaris von Toyota ist ein Erfolgsmodell. Auch wenn die jüngste Generation mit den zwei Jahrzehnte alten Ursprüngen außer dem Namen nichts mehr gemein hat, war es für den Autobauer aber offenbar Zeit, die Palette etwas an den modernen Geschmack anzupassen. Denn was es bisher nicht gab, war eine Variante als kleines SUV.

Hier ist sie nun, und sie verkauft sich dem Vernehmen nach vorzüglich. Der Yaris Cross hat alle Merkmale, die auch den normalen Yaris charakterisieren: Ein Vollhybrid mit stufenlosem Getriebe, der Strom für die Batterie kommt aber nicht aus der Steckdose, sondern wird vom Motor hergestellt. Also gerade so, wie das auch viele Plug-in-Hybride machen, weil die Fahrer zu faul sind, sie an die Ladesäule zu hängen, die aber im Gegensatz zum Yaris in den Genuss staatlicher Förderung kommen.