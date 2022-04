Kia Sportage im Fahrbericht : Schade um den Diesel

Jeder weiß inzwischen, dass Kia gute Autos baut, deren Design sich vom Einerlei abhebt. Mit dem elektrischen EV6 ist das Unternehmen zwar etwas über das Ziel hinausgeschossen, das Heck gefällt vielen nicht, dennoch wurde der Crossover das Europäische Auto des Jahres. Zum ersten Mal ging dieser Titel an ein Auto aus Korea. Gleichzeitig mit dem EV6 kam die fünfte Generation des bisher eher bodenständigen SUV Sportage auf den Markt, dessen Design ebenfalls bemerkenswert ist, schon weil es beim Betrachten der vielen Linien und Sicken immer etwas Neues zu entdecken gibt. Mancher mag es vielleicht lieber etwas ruhiger, aber der technischen Qualität tut dies keinen Abbruch.

Mit einer Länge von 4,52 Metern gehört der Sportage in die Mittelklasse. Geboten wird ordentlich Raum, knapp 600 Liter fasst der Kofferraum, fast 1800 Liter Volumen sind es, wenn die Rücksitzlehnen umlegt sind. Dafür muss hinten an den Seitenwänden nur an zwei Hebeln links und rechts gezogen werden, dann fallen die beiden Lehnen asymme­trisch geteilt um, und sie geben eine gut 1,65 Meter lange, nahezu ebene Ladefläche frei. Aufgestellt können die Lehnen von den Fondpassagieren in der Neigung verändert werden, von recht steil bis weit nach hinten. Sollen zu viert noch Skier in den Innenraum, kann die Mitte separat als Durchreiche nach unten gelegt werden. Weiteres, kleines Ladegut kann noch in den vorderen Bereich des Unterbodens, sonst sitzt hier die kleine Lithium-Ionen-Batterie des Mildhybrid-Systems.