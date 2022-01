Elektrische Wohnmobile? : Ferien an der Zapfsäule

Wie sehen Reisemobile im Jahr 2030 aus? Wird es überhaupt noch welche als Neufahrzeug geben? Aus heutiger Sicht und beim aktuellen Stand der Technik sind diese Fragen nur schwer zu beantworten. Denn die ambitionierten Klimaziele der EU und anderer Länder könnten die Zulassung der Freizeitfahrzeuge schwierig, wenn nicht gar unmöglich machen. Schon von 2025 an kommen etwa in Norwegen keine neuen Autos mehr mit Verbrennungsmotor auf die Straßen, 2030 folgen unter anderem Dänemark, Großbritannien, Irland und Schweden, fünf Jahre später soll das Verbot auch in Deutschland gelten. 2040 droht ihnen dann in Frankreich und in Spanien das Aus. Auf der Iberischen Halbinsel werden dazu sogar noch strengere Maßnahmen befürchtet. Generell sollen dort konventionell motorisierte Fahrzeuge gänzlich vom Verkehr ausgeschlossen werden.

Während es bei Personenwagen einfacher ist, auf elektrischen Betrieb zu wechseln, sieht das beim Reisemobil eher düster aus. Knaus Tabbert hat in diesem Sommer eine Studie präsentiert, die mit Hybridtechnik unterwegs ist. Der Akku an Bord reicht für 90 Kilometer rein elektrischer Fahrt, danach springt ein Verbrennungsmotor an, der mit einem Generator die Batterie auflädt. Theoretisch, so die Planung, sind damit rund 450 Kilometer Distanz ohne Nachtanken zu bewältigen. Rein elektrisch ist das natürlich nicht, es bleibt abzuwarten, wie das Hybridkonzept vom Gesetzgeber eingestuft wird.