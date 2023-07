Herr Maas, Sie haben gewarnt, die nächste Pandemie sei nur wenige Jahre entfernt. Warum glauben Sie das?

In der letzten Pandemie kam das Virus von Fledermäusen. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass der Anstieg der globalen Temperaturen die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Viren die Grenzen zwischen verschiedenen Arten überspringen. Deshalb müssen wir Humanmedizin, Tiermedizin, Klimaforschung und Biodiversitätsforschung viel enger zusammenbringen.

Gibt es Institute, wo das heute schon ansatzweise passiert?

Es gibt das Helmholtz-Institut für „One Health“ in Greifswald. Aber ich denke, das wäre etwas, was auch in Afrika oder in Lateinamerika gemacht werden sollte, also in tropischen Ländern. Es gibt dort auch schon Beispiele, Brasilien etwa hat angefangen, den Genpool aller brasi­lianischen Fledermäuse zu kartieren, um die genetische Ausstattung eines potentiellen Virus schon verfügbar zu haben, wenn er je eine Pandemie auslösen sollte. Ich hoffe, die nächste Pandemie kommt nicht 2025, sondern erst 2028, aber irgendwann wird wieder eine kommen.