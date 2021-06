Aufbruch nach der Pandemie : Was nach Corona zählt

Im Internet kursiert seit einiger Zeit das Bild eines tief in sich versunkenen jungen Mädchens. Daneben steht ein Zitat – auf Englisch, hier frei übersetzt: „Die meiste Zeit des Tages reden wir mit uns selbst. Achte darauf, dass du dabei das Richtige sagst“, lautet die Empfehlung, der durch ein entsprechendes „Daumen hoch“ vielfach zugestimmt wird. In den vergangenen 16 Monaten hatte der Hinweis eine besondere Relevanz. Wahr ist er aber immer. Wenn Corona etwas gelehrt hat, dann, wie wichtig Achtsamkeit ist und bleibt, im Umgang mit dem eigenen Ich, aber auch mit den Mitmenschen. Keine Sorge, jetzt wird es konkret.

Vor zwei Wochen überholte beim Lauftraining an der Nidda Richtung Höchst ein Radfahrer. Selbst durch die Musik auf den AirPods drang schon von Weitem ein bedrohlicher, dunkel-monotoner Klang aus auf dem Rad montierten Lautsprechern – wie eine depressive innere Stimme. Erst unverständlich, dann, als der Radfahrer überholte, laut und deutlich zu vernehmen: „Ihr könnt euch die Impfstoffe in den Arsch stecken!“, „Ihr könnt euch die Inzidenzen in den Arsch stecken!“ Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Zum Glück sind Fahrradfahrer schneller als Läufer, der Spuk verschwand hinter der nächsten Rechtskurve.