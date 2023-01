Demonstration angekündigt : Wiesbadener Kommunalpolitiker boykottieren Netrebkos Auftritte

Zu den zwei geplanten Auftritten der russischen Opernsängerin Anna Netrebko bei den Internationalen Maifestspielen wird kein offizieller Vertreter der Stadt Wiesbaden ins Staatstheater kommen. Zur Eröffnung des Festivals wird Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende (SPD) neben dem Intendanten des Staatstheaters, Uwe Eric Laufenberg, sprechen und sich auch zu Netrebkos Auftritt äußern.

Ewald Hetrodt Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung in Wiesbaden. Folgen Ich folge

So hat es der Wiesbadener Magistrat am Dienstag nach den Angaben der städtischen Pressestelle beschlossen. Er zieht damit die Konsequenzen aus der Tatsache, dass Laufenberg an der Einladung der berühmten Starsopranistin festhält, obwohl sie auf einer Sanktionsliste der Ukraine steht. Wie berichtet, lässt das Land Hessen deshalb seine traditionelle Schirmherrschaft in diesem Jahr ruhen.