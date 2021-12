Polizeischutz : Erbacher Bürgermeister via Internet bedroht

Der Bürgermeister der Kreisstadt Erbach im Odenwald, Peter Traub (parteilos), wird nach seinen Äußerungen zur Schließung eines Cafés und einer Bäckerei in den sozialen Medien von Querdenkern bedroht. Die Polizei muss den Bürgermeister nun schützen. Wie berichtet, hatten die Ordnungsbehörden der Stadt und des Odenwaldkreises den Inhaber der Bäckerei und des Cafés mehrfach vergeblich aufgefordert, die Regeln zum Schutz vor einer Ausbreitung des Coronavirus einzuhalten. Am vergangenen Donnerstag wurden dann schließlich das Café und die Bäckerei von den Behörden geschlossen, was zu mehreren Demonstrationen führte, an denen sich bis zu 200 „Querdenker“ beteiligten.

Schon im Frühjahr war es in Erbach zu mehreren Demonstrationen gegen Coronamaßnahmen gekommen. Der Bäckermeister wurde vom Bürgermeister dieser Szene zugeordnet. In den sozialen Netzwerken wird Traub seit Montag bedroht. Unter dem Pseudonym „Jörg Löw“ schreibt jemand in Telegram: „Jetzt sollte es an der Zeit sein, dem Traub die Stirn zu bieten. So nicht! Wie auch immer man es macht, er muss den Druck spüren.“ Oder: „Demo vor seiner Haustür. Er muss bedrängt werden.“ Inzwischen sind diese Einträge wieder gelöscht.

Verkauf im Wagen vor Laden

Die Polizei nehme die Drohungen sehr ernst, sagt die Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Südhessen für den Odenwaldkreis. Die Polizei stehe mit dem Bürgermeister in engem Austausch. Man habe am Montagabend von den Drohungen erfahren und versuche nun, die Personen, die in dem Chat geschrieben haben, zu ermitteln. „Wir haben einige Sicherheitsmaßnahmen ergriffen“, sagt die Sprecherin. Nähere Details könne die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen aber nicht nennen.

Während Bäckerei und Café auch am Mittwoch noch geschlossen waren und die Kunden lediglich an einem Verkaufswagen vor dem Café Brot und Brötchen kaufen konnten, wird offenbar hinter den Kulissen versucht, den Konflikt zu entschärfen. Schon am Montag hatte der Bürgermeister erklärt, sobald der Bäckermeister ein schlüssiges Hygienekonzept vorlege und sich an die Auflagen halte, dürfe er wieder öffnen. Immerhin sind in den beiden Betrieben 40 Mitarbeiter beschäftigt. Das Konzept liege inzwischen dem Gesundheitsamt des Kreises vor und werde geprüft.

In der Backstube wird derweil weiter gebacken, denn der Betrieb hat Verkaufswagen, die im gesamten Odenwald unterwegs sind. Die darf der Bäcker weiter betreiben, sie sind von der Schließungsverfügung nicht betroffen. Allerdings droht jetzt neues Ungemach. Für den heutigen Donnerstag hat der Bäckermeister weit über die Grenzen des Odenwaldkreises hinaus dafür geworben, von 17 Uhr an zu seinem Café zu kommen, er werde dort wieder verkaufen. Bürgermeister Traub erwartet mehrere hundert Teilnehmer aus der sogenannten Querdenkerszene.

Die Bedrohungen gegen ihn hätten inzwischen zu viel Solidarität aus der Bevölkerung geführt. Er bekomme Unterstützung auch von jenen, die sonst nicht immer seine Meinung teilten. Traub hat unterdessen Strafanzeige gegen den Urheber der Drohungen gestellt.