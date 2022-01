OutInChurch-Aktivistin Schardt : „Wir wollen ein Klima ohne Angst“

Christine Schardt ist queer, arbeitet für das Bistum Mainz, und ist an der Aktion #OutInChurch beteiligt. Im Interview spricht sie über ihre Motivation und ihre Erwartungen an die Kirche.

Christine Schardt arbeitet als Seelsorgerin und Dozentin an der Katholischen Hochschulgemeinde für die Hochschulen in Mainz, die zum Bistum Mainz gehört. Die 59 Jahre alte Pastoralreferentin studierte Theologie und Philosophie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Seit September 2019 ist sie Vorsitzende der Konferenz der Katholischen Hochschulpastoral Deutschland. Sie ist zudem im Vorstand der interreligiösen Conference of European University Chaplains und der International Association of Chaplains in Higher Education.

Kim Maurus Volontärin.

Frau Schardt, zu Beginn der Woche sind Sie mit der Aktion #OutInChurch an die Öffentlichkeit gegangen, die auf die schwierige Lage von queeren Menschen aufmerksam machen will, die in katholischen Einrichtungen arbeiten. Wie geht es Ihnen?

Das macht schon was mit mir. Ich war sehr angespannt, es war offen, welche Reaktionen es geben wird. Ich bin total beeindruckt von dem Film unserer Aktion, „Wie Gott uns schuf“; von den Zeugnissen, die dort gegeben wurden, das war so authentisch und ehrlich. Das hat uns alle mitgenommen. Ich bin sehr froh, dabei zu sein. Wir haben viele sehr positive Reaktionen bekommen, die uns stärken und unterstützen, auch von offizieller Seite, etwa unser Bischof hier in Mainz, aber auch international. Viele Menschen haben sich persönlich geäußert und waren sehr bewegt, das war nicht oberflächlich.

Gab es auch negative Reaktionen?

Es gab wohl auch einzelne Gruppierungen, die sich kritisch geäußert gehaben, die aber nach meiner Wahrnehmung kaum eine Plattformen gefunden haben. Wir bleiben vorsichtig und warten ab, ob da noch etwas kommt.

Worum geht es Ihnen persönlich bei #OutInChurch?

Für mich ist es gar keine Frage, dass jede einzelne Person, so wie sie ist, einzigartig wertvoll ist und dass die Vielfalt der Verschiedenen ein Reichtum ist. Ich möchte grundsätzlich gegen jede Form von Diskriminierung eintreten. Und es geht um den Schutz von Minderheiten. Das ist ja gerade die Stärke unserer Demokratie, in der wir auch mit unserer Kirche leben. Dieser Schutz muss auch dort gelten.

Der von Ihnen angesprochene Film machte die recht deutliche Aussage, dass die Kirche mit ihrem Recht und ihrer Haltung zu LGBTIQ+-Themen gegen Menschenrechte verstoße. Sehen Sie das auch so?

Die Sonderrechte, die man religiösen Gemeinschaften zugesteht, müssen sich den Anforderungen unseres Grundgesetzes stellen, da können wir keine Ausnahmen machen. Ich bin froh, hier in Deutschland zu leben. Menschen aus der queeren Bewegung müssen in anderen Ländern um ihr Leben fürchten. Wir haben das Glück, dass es staatlich gewollt ist, dass Menschen hier so leben können, wie es ihnen entspricht. Und dafür muss erst recht eine Kirche einen Schutzraum bieten. Kirche überschreitet ja gerade staatliche und nationale Grenzen und hat eine große Kraft auf der ganzen Welt. Diese Chance verwirken wir, wenn die Kirche das nicht selbst auch umsetzt.

In Deutschland müssen queere Menschen, die für die Kirche arbeiten, um ihren Job fürchten, wenn sie sich outen, wie auch jetzt nach #OutInChurch. Rechnen Sie mit Konsequenzen für sich selbst?