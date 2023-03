Man kennt ihn aus „Ladykracher“, „Pastewka“ und aus der „heute-show“. Matthias Matschke hat aber auch am Schauspiel Frankfurt, an der Volksbühne in Berlin sowie am Burgtheater und am Akademietheater in Wien gespielt. Geboren wurde er am 17. Oktober 1968 in Marburg, er wuchs in Ober-Ramstadt auf und ging in Darmstadt zur Schule. In Frankfurt studierte er Germanistik und Theologie auf Lehramt, ehe es zum Schauspielstudium an die Hochschule der Künste in Berlin ging. Sein Debütroman „Falschgeld“ ist bei Hoffmann und Campe erschienen. Er lebt in Berlin.

Florian Balke Kulturredakteur in der Rhein-Main-Zeitung.

Herr Matschke, was braucht man für das Verfassen des ersten Buches?