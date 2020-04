Sozialminister Kai Klose : „Entscheidend ist die Zahl der Beatmungsplätze“

Aktualisiert am

Seit vier Wochen herrscht Ausnahmezustand. Können Sie seitdem eine positive Tendenz erkennen?

Ingrid Karb Blattmacherin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z. Ralf Euler Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung, verantwortlich für den Rhein-Main-Teil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Ja. Die Kontaktverbote zeigen Wirkung. Die Gesamtzahl der Infizierten steigt zwar weiter, aber wir haben kein exponentielles, sprich unbegrenztes Wachstum mehr. Die Kurve ist etwas abgeflacht. Am Anfang hat jeder Infizierte im Durchschnitt drei weitere Personen angesteckt, jetzt liegt das Verhältnis bei schätzungsweise zwischen 1 : 1,0 und 1 : 1,2 in Hessen. Das heißt, ein Infizierter steckt im Durchschnitt etwas mehr als eine weitere Person an, und wenn es gelingt, dieses Verhältnis noch weiter zu drücken, dann lässt sich über weitere Kontaktlockerungen nachdenken.