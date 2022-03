Prozess um Folterarzt : Beschuldigt, weil er Christ ist

Das Wort „Komplott“ steht am Anfang dieses lang erwarteten Prozesstages gegen den syrischen Arzt Alaa M. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor: In den Jahren 2011 und 2012 soll er als Assistenzarzt in Militärkrankenhäusern in Homs und Damaskus Zivilisten gefoltert haben. Seit Januar läuft der Prozess vor dem 5. Strafsenat des Frankfurter Oberlandesgerichts.

Ob er heute nun bereit sei, sich zu dem von ihm angenommenen Komplott gegen ihn zu äußern, fragt der Vorsitzende Richter den Angeklagten zu Beginn. Und tatsächlich legt der 36 Jahre alte Alaa M. an diesem achten Verhandlungstag seine Theorie darüber dar, warum er aus seiner Sicht dieser fürchterlichen Taten beschuldigt wird, die er nicht begangen haben will.

Wie an jedem Prozesstag steht M. zunächst auf, als ihm der Vorsitzende das Wort erteilt. Wie immer fordert dieser ihn auf, sitzenzubleiben. M. setzt sich und berichtet dann von einem Kollegen, ebenfalls Assistenzarzt, mit dem er in Homs nur lose zusammenarbeitete, da sie in unterschiedlichen Fachabteilungen tätig gewesen seien. Im Juli oder August 2011 sei es jedoch zu einem Disput zwischen ihnen gekommen, da M. vor der Klinik rauchte. M. ist Christ, der andere Arzt befand sich als Moslem gerade im Ramadan und warf ihm vor, es sei respektlos, während der Fastenzeit in der Öffentlichkeit zu rauchen. M. reagierte, wie er selbst sagt, über, und verbat sich diese Einmischung in deutlichen Worten. Einige Tage später habe er sich aber entschuldigt.

Als „Schwein“ betitelt worden

Ende des Jahres 2011 wechselte M. dann nach Damaskus. Im April 2012 sei er von dem früheren Kollegen angerufen worden. Dieser habe sich in einem Feldlazarett befunden und habe ihn um Hilfe bei der Versorgung von Verletzten gebeten. M. sagt, er habe das brüsk abgelehnt, sei daraufhin als „Schwein“ betitelt worden, habe mit „Hund“ zurückbeleidigt und aufgelegt. Danach habe er den Vorfall vergessen.

Als ihm jedoch im September 2018 ebenjener Arzt in den sozialen Medien geschrieben habe, bezeugen zu können, dass M. in der Notaufnahme in Homs das Geschlechtsteil eines jungen Mannes angezündet habe, seien ihm diese beiden Vorkommnisse wieder eingefallen. Diese Tat ist auch Teil der Anklage der Bundesanwaltschaft, die M. in 17 weiteren Fällen vorwirft, Menschen gefoltert und einen dieser Menschen anschließend getötet zu haben.

M. sagt, nach der Drohung habe er im Netz recherchiert und entdeckt, dass sein früherer Kollege, ein Sunnit, einen Teil seiner Familie im syrischen Bürgerkrieg verloren habe. Er habe dafür mehrfach Christen verantwortlich gemacht. M. behauptet zudem, aus anderen Einträgen gehe hervor, dass der Mann, der ihn beschuldigt, mit islamistischen Gruppen gegen das Assad-Regime gekämpft habe. „Er will sich an Christen rächen“, sagt M.

Der Vorsitzende Richter reagiert skeptisch auf diese Einlassung. Er fragt den Angeklagten, wie er sich erklärt, dass es auch andere Zeugen gebe, die ihn der Folter bezichtigten. Ob der frühere Kollege auch hinter diesen Aussagen stecke? Darauf geht M. nicht ein. Er mutmaßt, entsprechende Berichte in arabischsprachigen Medien könnten Zeugen beeinflusst haben. „Sie alle werden hier im Gericht aussagen müssen“, so M. „Ich habe die Wahrheit gesagt.“ Der Prozess wird am kommenden Dienstag fortgesetzt.