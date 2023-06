Johannes Wilhelm bekommt kein volles Gehalt. Und das, obwohl er in der Woche 40 Stunden arbeitet. Manchmal auch mehr. Wilhelm ist Lehrer an der IGS-Nordend, einer inte­grierten Gesamtschule in Frankfurt. Offiziell hat er von Vollzeit auf eine Dreiviertelstelle reduziert, auch wenn seine gearbeiteten Stunden etwas anderes sagen. Warum er das macht? „Um meine Arbeit zu schaffen. Ich nehme die persönlichen Einbußen in Kauf, weil ich den Job sonst nicht schaffen würde.“

Auch an diesem Tag macht er Überstunden. Mit ihm dreizehn weitere Lehrer, allesamt Personalräte. „Wir sitzen hier, um für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen“, sagt Kai Schwarz, Lehrer an der Otto-Hahn-Schule. Mit „hier“ ist die Geschäftsstelle der GEW gemeint, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Frankfurt. Auf einem Whiteboard erinnern Schlagworte an den Grund des Treffens: fehlende Förderlehrkräfte, Inklusion, Heterogenität, marode Gebäude, technische Unterstützung. Punkte aus den Überlastungsanzeigen der Frankfurter Gesamtschulen.