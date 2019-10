Frankfurter SPD-Vorsitzender : „Für Olaf Scholz wird das kein Selbstläufer“

Aktualisiert am

Die SPD-Mitgliederbefragung läuft. Bis zum 25.Oktober können die Genossen über ihre Führung abstimmen. Der Chef der Frankfurter SPD, Mike Josef, sagt, was er von den künftigen Parteichefs erwartet.

Will mehr Profil: Mike Josef Bild: Frank Röth

Welches Duo sollen die Genossen als Bundesvorsitzende der SPD wählen?

Hans Riebsamen Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Am wichtigsten ist, dass ganz viele wählen gehen. Und wir über die Inhalte sprechen: mehr bezahlbares Wohnen, Abschaffung der Zwei-Klassen-Medizin, Bekämpfung der Steuerflucht und Investitionen in unser Land, zum Beispiel in die Infrastruktur und neue Technologien. Aber auch die großen internationalen Fragen müssen bedacht werden. Wir brauchen zum Beispiel eine europäische Friedensinitiative gegen den Wahnsinn, den der amerikanische Präsident treibt.

Und wen sollen die Mitglieder nun zu Vorsitzenden wählen?

Ich wünsche mir ein Duo, das an die gute Tradition sozialdemokratischer Außen- und Friedenspolitik anknüpft und von den Mitgliedern zu 100 Prozent unterstützt wird.