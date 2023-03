Die verzweifelten Rufe eines Kindes sind bis kurz vor dem Ende des Videos zu hören. Ein bereits beschädigtes einfaches Haus ist zu sehen, umgeben von reißenden Wassermassen. Dann geben die Seitenwände nach. Vor den Augen der Beobachter verschwindet das Haus, die Fluten tragen das Dach weg, das Kind ist nicht mehr zu hören. Ein Rettungsversuch sei zu gefährlich gewesen, kommentiert Pfarrer Petros Mwale aus Malawi, der das Video auf Twitter veröffentlicht hat.

Claudia Bröll Politische Korrespondentin für Afrika mit Sitz in Kapstadt. Folgen Ich folge

Der Zyklon Freddy hat im Süden von Malawi zu erschütternden Szenen geführt und schwere Verwüstungen angerichtet. Die Schlamm- und Wasser­massen zerstörten Häuser und Dörfer, Brücken wurden weggespült. Auch die Wirtschaftsmetropole Blantyre mit etwa einer Million Einwohnern ist davon betroffen. Ein Sprecher des Roten Kreuzes sagte der Nachrichtenagentur AFP, einige Bewohner hätten versucht, sich auf Bäumen und Dächern in Sicherheit zu bringen. Nach Angaben des Präsidenten Lazarus Chakwera wurden schon mehr als 200 Todesfälle gemeldet, mehr als 83.000 Menschen hätten ihre Bleibe verloren. „Malawis dunkle Stunde“, schrieb die Tageszeitung „The Daily Times“. Die Regierung setzte eine 14 Tage dauernde Staats­trauer an.

Der Zyklon Freddy hatte schon am 21. Februar Madagaskar und drei Tage später die Küste von Mosambik erreicht. Malawi wurde damals noch weitgehend verschont. Doch dann zog der Sturm überraschend eine Schleife und kehrte am vergangenen Wochenende mit noch größerer Wucht auf das afrikanische Festland zurück. Zuerst fegte er über Mosambik, dann gelangte er nach Malawi. Inoffiziell gilt er als der längste Tropensturm in der Geschichte. Auch in Mosambik und Madagaskar gab es schwere Verwüstungen.

Die Ernten sind zerstört

Die Folgen in Malawi sind kaum abzuschätzen. Das Land und seine Bewohner würden um Jahre in der Entwicklung zurückgeworfen, sagt Claudia Plock, Programmleiterin der Welthungerhilfe. Der Sturm sei in der „mageren Zeit“ vor den Ernten angekommen, in der sich viele Familien ohnehin nur mit Mühe durchbringen und auf die Ernte warten. Durch die Überschwemmungen seien jetzt vielerorts komplette Ernten zerstört worden. Seit März vergangenen Jahres grassiert zudem noch die Cholera in Malawi. Die Weltgesundheitsorganisation spricht von dem heftigsten Ausbruch in der Geschichte des Landes. Mehr als 1200 Menschen sind demnach schon an der Krankheit gestorben.

Die Menschen benötigten nicht nur ein Dach über dem Kopf, Decken, Kochtöpfe, sauberes Trinkwasser und Sanitäranlagen, sondern auch Nahrungsmittel und Saatgut, teilte die Hilfsorganisation weiter mit. Mehr als sieben Millionen Menschen in Malawi seien nicht ausreichend ernährt, fast 40 Prozent der Kinder unter fünf Jahren seien unterernährt.

Rohstoffe spielen in Malawi fast keine Rolle, das Land hängt vor allem von internationalen Hilfen und den Überweisungen von Bürgern ab, die beispielsweise in Südafrika als Gärtner oder Haushaltshilfen arbeiten. Die Landwirtschaft ist der wichtigste Wirtschaftszweig des Landes, Tee und Tabak werden exportiert. Großenteils handelt es sich jedoch um Kleinbauern, die mangels hochwertigen Saatguts und Düngers nur geringe Erträge erwirtschaften. Seit Ausbruch des Ukrainekriegs treffen sie zusätzlich die globale Düngerknappheit und steigende Preise.

Der malawische Präsident Chakwera besuchte am Mittwoch und am Donnerstag die betroffenen Regionen sowie Verletzte in den Krankenhäusern und nahm an einer Beerdigung zahlreicher Opfer teil. Er appellierte an die internationale Gemeinschaft, bei der Bewältigung einer „nationalen Tragödie“ zu helfen. Das Ausmaß der Verwüstung übersteige die „uns zur Verfügung stehenden Mittel“. Es sei bereits der dritte Wirbelsturm innerhalb von 13 Monaten und ein weiterer Beleg für die Realität des Klimawandels. Die malawische Regierung kündigte Katastrophenhilfen in Höhe von umgerechnet 1,4 Millionen Euro an.

Mehr zum Thema 1/

Wie aus den Regionen zu hören ist, wächst unter den freiwilligen Helfern dort die Wut, weil staatliche Hilfen bisher ausbleiben. Seit Mitte dieser Woche hat sich der Zyklon abgeschwächt, doch große Teile der Region sind weiterhin überschwemmt.