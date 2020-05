Kampf um die Corridas : Sind Stierkämpfe schützenswertes Kulturgut?

Es herrscht Stille hinter der hohen Backsteinfassade. Für mehr als 23.000 Zuschauer ist in Las Ventas Platz, der größten spanischen Stierkampfarena in Spanien und einer der größten der Welt. Normalerweise wäre es am vergangenen Wochenende schwer gewesen, in dem roten Koloss im Neomudéjar-Stil noch eine Eintrittskarte zu bekommen. Die Feria de San Isidro, das Fest des Madrider Stadtheiligen, markiert in der Hauptstadt im Mai den Beginn der Stierkampfsaison. „Wir werden bald zurück sein, spätestens im Juli“, sagt Chapu Apaolaza mit trotziger Zuversicht. Die Verluste, die das Coronavirus den spanischen Toreros zugefügt haben, sind schmerzhaft, aber der Sprecher der Stiftung für die Förderung des Stierkampfs (FTL) bleibt angriffslustig. „Eine Narbe wird bleiben, aber der Höhepunkt steht erst im Sommer bevor“, sagt Chapu Apaolaza. Hunderte Corridas wurden in Spanien schon abgesagt, darunter die Feria de April in Sevilla und die Stierhatz in Pamplona Anfang Juli.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. F.A.Z.

Doch die vorsichtige Vorfreude auf den Sommer verblasst angesichts des Zorns vieler Aficionados auf die linke Regierung. Ein Hilferuf der Toreros hat in Spanien einen neuen Kulturkampf provoziert. Die Züchter der Kampfstiere befürchten Verluste von mehr als 70 Millionen Euro. Hunderte von Kampfstieren ließen sie schon notschlachten, um wegen der hohen Kosten für Futter und Personal nicht in Konkurs zu gehen. Rund 500 Euro bekommen sie für einen vier bis fünf Jahre alten Bullen, in dessen Aufzucht sie zehnmal so viel investierten. Züchter und Veranstalter warnen, dass sie wegen der Pandemie mehr als 700 Millionen Euro verlieren könnten, wenn die Regierung nicht bald hilft; gut 6000 Arbeitsplätze hängen davon ab. Doch dem spanischen Kulturminister José Manuel Rodríguez Uribes war der Stierkampf keine Erwähnung wert, als er in der vergangenen Woche seinen 76-Millionen-Euro-Rettungsplan für die spanische Kulturszene vorstellte.