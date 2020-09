Zimbabwe und Botswana : Rätsel um massenhaftes Elefantensterben

Mindestens 281 Elefanten sind in Botswana verendet, 22 weitere Tiere in Zimbabwe. Die Behörden schließen Wilderei aus. Doch was steckt hinter dem mysteriösen Massensterben der Tiere?

Die Luftaufnahmen aus Botswana gingen um die Welt: Sie zeigten die Kadaver von Elefanten, die anscheinend plötzlich tot zusammengebrochen waren. Mindestens 281 Tiere verendeten auf mysteriöse Weise am Rande des Okawango-Deltas. Die Artenschutzorganisation Elephants Without Borders, von der die Bilder stammen, sprach zunächst von 356 toten Elefanten. Noch immer ist der Grund für dieses Massensterben ungeklärt.

Nun meldet auch die Nationalparkbehörde im benachbarten Zimbabwe den Tod von 22 Elefanten. Die Kadaver waren in den vergangenen Tagen im Pandamasue-Wald – zwischen dem Hwange-Nationalpark und den Victoriafällen – entdeckt worden. Auch hier schließen die Behörden Wilderei aus, da die Stoßzähne der toten Tiere nicht entfernt wurden. Hinweise auf Cyanidvergiftungen, wie sie von Wilderern verursacht werden, konnten weder in Botswana noch in Zimbabwe bestätigt werden. Erste Untersuchungen in Zimbabwe deuten auf eine andere Todesursache hin: Die Tiere hätten zuvor giftige Pflanzen gefressen und seien dann an einer bakteriellen Vergiftung zugrunde gegangen, teilte Tinashe Farawo mit, Sprecher der Parkbehörde Zimparks.

Es habe sich ausschließlich um schwache und junge Tiere gehandelt, die nicht an die höher wachsenden Blätter gekommen seien und deshalb Pflanzen vom Boden gefressen hätten, von denen sie sich normalerweise nicht ernährten. Das älteste Tier soll 18 Jahre alt gewesen sein.

Trockenzeit und Futterknappheit

Zurzeit herrscht in Zimbabwe Trockenzeit, zudem leidet das Land unter einer der schwersten Dürren seit Jahren. Für die vielen Elefanten wird dadurch das Futter knapp. Normalerweise benötigen die Tiere bis zu 140 Liter Wasser und 150 Kilogramm Gras und Sträucher am Tag. „In der Not fressen die Elefanten alles, was sie finden, und einige Pflanzen, die sie fressen, können giftig sein“, so Farawo. Es sei damit zu rechnen, dass noch mehr Elefanten auf diese Weise verendeten.

In Zimbabwe leben nach Schätzungen der Nationalparkbehörde rund 84.000 Elefanten, mithin rund ein Viertel der 400.000 Tiere, die in Afrika noch in freier Wildbahn vorkommen sollen. Das Land bietet nach Angaben der Behörden aber eigentlich nur Platz für rund 50.000 der bis zu 3,70 Meter großen und 6,6 Tonnen schweren Tiere. In den vergangenen Jahren waren deswegen schon viele Elefanten verhungert oder verdurstet.

Zahl der frei lebenden Elefanten sinkt

Seit langem sinkt die Gesamtzahl der in Afrikas Wäldern und Savannen noch frei lebenden Elefanten. Im 19.Jahrhundert sollen noch etwa 20 Millionen den Kontinent bevölkert haben. Bis 1979 schrumpfte ihre Zahl auf rund 1,3Millionen. In den achtziger Jahren nahm besonders in Ostafrika die Wilderei stark zu, während die Bestände in Ländern des südlichen Afrikas wegen des besser funktionierenden Wildlife-Managements relativ stabil blieben. Zwar bekam Kenia das Problem mit der Wilderei danach besser in den Griff; seit immer mehr Chinesen nach Afrika kommen, hat die illegale Jagd aber wieder dramatisch zugenommen.

Allein zwischen 2007 und 2017 sollen rund 100.000 Elefanten Wilddieben, die es auf das Elfenbein abgesehen haben, zum Opfer gefallen sein. Dass der Raum dennoch knapp wird, liegt an der unterschiedlichen geographischen Verteilung der Elefanten und dem schnellen Bevölkerungswachstum in nahezu allen afrikanischen Ländern. Dadurch dass die Menschen immer näher an die Ränder der Nationalparks heranrücken und versuchen, sich die Tiere mit Gewalt vom Leib zu halten, zwingen sie die Elefanten, sich immer tiefer in die Schutzgebiete zurückzuziehen.

„Die Überpopulation von Elefanten ist in etlichen Nationalparks des südlichen Afrikas ein Riesenproblem“, sagt der deutsche Unternehmer und Artenschützer Willy Pabst, der in Zimbabwe das Tierreservat Sango unterhält. „Der Kruger-Park in Südafrika etwa hat eine Kapazität für rund 7000 Elefanten und beherbergt jetzt mehr als 30.000.“ Die Kolosse, die keine natürlichen Feinde hätten, fräßen alles kahl und zerstörten komplette Ökosysteme. „In zehn bis 15 Jahren ist der Park kaputt, wenn sich nicht bald etwas ändert“, sagt Pabst. Im benachbarten Botswana sieht die Lage ähnlich aus. Dort leben so viele Elefanten wie in sonst keinem anderen Land der Erde, rund 130.000.

Ursache für das Massensterben noch unklar

Nur langsam tasten sich die Wissenschaftler auf der Suche nach der Ursache für das Massensterben von Botswana voran. Nach Aussage von Chris Foggin vom Victoria Falls Wildlife Trust, in dessen Labor ein Teil der Elefanten-Proben aus beiden Ländern analysiert wurde, gibt es bislang keine ersichtlichen Gemeinsamkeiten zwischen den Vorgängen in Zimbabwe und Botswana.

Dennoch: Auch dort deuten immer mehr Zeichen auf eine Vergiftung hin. „Die meisten Untersuchungsergebnisse haben wir mittlerweile bekommen“, sagt Oduetse Koboto, permanenter Sekretär des Umweltministeriums. „Bakterien, Viren und Pathogene können wir ausschließen. Derzeit warten wir noch auf toxikologische Gutachten.“ Die Resultate hatten sich verzögert, weil viele Länder aus Angst vor dem Coronavirus ihre Grenzen geschlossen haben. Gegenüber dem Sender Voice of America vermutet der botswanische Veterinär Mbatshi Mazwinduma ein natürliches Gift hinter dem Sterben. „Bis zum Juni war der Wasserpegel des Okawango sehr niedrig.“ Deshalb sei in einigen betroffenen Gebieten die Wasserqualität schlecht und die Konzentration von Giften höher gewesen als im Moment. Seit einigen Wochen steigt der Wasserstand des Flusses wieder, der seinen Ursprung als Rio Cubango in Angola hat. Seitdem wurden in Botswana keine neuen Elefantenkadaver gefunden.