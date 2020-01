Aktualisiert am

Orangenernte in Italien : „Dort sind Menschen gestorben“

Herr Reckinger, wer sind die Erntehelfer auf den Orangenplantagen rund um Rosarno in Kalabrien?

Da gibt es grob zwei Gruppen: Osteuropäer und Geflüchtete aus Afrika. Beide werden ausgebeutet, aber besonders schlimm ist die Situation der Afrikaner.

Warum?

Sie bekommen keine Wohnung, leben im Wald, in selbstgebauten Hütten oder in Ruinen. Die meisten haben keine Möglichkeit, sanitäre Anlagen zu benutzen. Oft kochen sie über einem Holzfeuer. Die Italiener helfen kaum, im Gegenteil. Es gibt immer wieder rassistische Übergriffe. Dazu kommt die ausbeuterische Beschäftigung in den Plantagen. Sie haben oft keine Arbeitsverträge, keine Interessensvertreter, keine medizinische Versorgung. Wenn die Einwohner eines Slums den Krankenwagen rufen, kommt der nicht.