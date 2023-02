Aktualisiert am

Bitte recht unfreundlich: Schauspieler Gérard Depardieu beim Pressetermin in Berlin Bild: Jens Gyarmaty

Es gibt im Gespräch mit Gérard Depardieu diesen Moment, in dem alles zu kippen droht. Wegen eines Missverständnisses, eines Kommunikationsfehlers. Aber den Star regt es auf, es reißt ihn sogar fast aus dem Sitz. Bricht er jetzt alles ab? Dabei ging das Treffen mit Frankreichs berühmtem Schauspieler so gut los.

Vor unserem Interview hatte Depardieu Mittagspause; es war ein langer Pressetag in Berlin, an dem er von seinem neuen Film „Der Geschmack der kleinen Dinge“ erzählen sollte. Und da wir notorisch zu zeitig für Interviews anreisen, begegneten wir ihm schon kurz in der Lobby des Luxushotels. Besser gesagt, wir hörten ihn. Fast möchte man sogar sagen, man spürte Gérard Depardieu, bevor man ihn sah.