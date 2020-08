Sayn-Wittgenstein-Sayn : Juan Carlos’ frühere Geliebte bereut nichts

Die in Frankfurt geborene Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn hatte eine Affäre mit dem früheren spanischen König – und spricht darüber jetzt in einem Interview. Mit seiner Frau habe Juan Carlos I. ein Arrangement gehabt.

Die Begegnung war traumatisch. Nicht die Begegnung mit dem König, aber mit einem anderen „großen Tier“, das eine nicht unwesentliche Rolle im Leben der vermeintlichen Prinzessin spielen sollte. Sie jage gerne, sagt Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, „aber ich habe noch nie einen Elefanten getötet, und ich würde es auch nicht tun“. So verließ sie, wie sie nun der BBC in einem exklusiven Interview erzählt, die Szene schon nach zwei Minuten. Insofern sei die Jagd auf den Elefanten in Botswana auch „eine traumatische Erfahrung für mich“ gewesen. Offenbar ahnte sie an jenem 11. April 2012 nicht, was noch kommen sollte.

Die Safari in Botswana samt Schuss auf den schon 50 Jahre alten Elefantenbullen mit mächtigen Stoßzähnen war ein Geschenk an ihren Sohn Alexander gewesen – zu dessen zehntem Geburtstag. Das Bild vom toten Bullen ging wenige Wochen später um die Welt, darauf zu sehen ist der spanische König Juan Carlos I., wie er vor dem Kadaver mit einem Gewehr posiert. Ruchbar wurde die Safari, die vom arabischen Multimillionär Eyad Kayali bezahlt wurde, weil der König zwei Tage später noch in Botswana stürzte, sich sein Hüftgelenk brach und zurück nach Madrid geflogen werden musste. Der König ging monatelang an Krücken, nach und nach kamen immer mehr Details ans Licht, darunter auch, dass der seit 1962 mit Sofía verheiratete Juan Carlos schon seit 2004 eine Affäre mit der in Frankfurt geborenen und bereits zweimal geschiedenen Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn hatte.

Die beiden lernten sich bei einer Party kennen, auf der auch geschossen wurde. Der König hatte damals eine Ladehemmung, wie die Sechsundfünfzigjährige nun der BBC erzählte. Sie habe ihm geholfen, und er sei sehr angetan von ihren Fähigkeiten gewesen. Es seien über Monate nur Telefonate gefolgt, „über Politik, Geschichte, gutes Essen, Wein“. Manchmal habe er sie zehnmal am Tag angerufen. Dann habe man sich in Madrid getroffen und immer wieder auf Reisen. „Wir hatten fast sofort eine sehr tiefe, innige und bedeutungsvolle Beziehung.“

Einmal habe sie ihn auch nach seiner Frau gefragt, und er habe geantwortet, sie hätten ein Arrangement: Sie würden gemeinsam die Krone repräsentieren, aber ansonsten komplett verschiedene und getrennte Leben führen. „Der König hatte damals gerade eine 20 Jahre lange Beziehung mit einer Frau hinter sich, die ihm auch sehr wichtig war.“

Dann aber kam es doch zum Bruch: 2009 wurde der König beim Vater seiner Geliebten vorstellig und hielt um ihre Hand an. Schon zuvor hatte er ihr einen Heiratsantrag gemacht. „Ich liebte ihn, aber ich befürchtete, es könnte die Monarchie destabilisieren.“ Wenig später trennten sich die beiden. Erst danach habe sie erfahren, dass der König neben ihr noch eine weitere Geliebte hatte, und das schon seit drei Jahren. „Ich war am Boden zerstört.“ Dennoch blieben sie Freunde, sie harrte 2010 sogar an seinem Krankenbett aus, als der König wegen eines Lungentumors operiert werden musste.

Rückblickend geht Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn davon aus, dass der König von „Kräften innerhalb des Palastes“ zur Abdankung gezwungen werden sollte. Auch weil schon 2011 der Skandal um seinen Schwiegersohn Iñaki Urdangarin, der wegen Korruption und Betrug angeklagt war, das Königshaus erschüttert hatte. 2014 zog sich Juan Carlos schließlich zugunsten seines Sohns Felipe zurück.

Auch auf das „sehr großzügige Geschenk“, das Juan Carlos ihr kurz nach der Botswana-Reise machte, geht Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn in dem Interview ein. „Er wollte mich versorgt wissen und fürchtete, seine Familie würde seine Wünsche nach seinem Tod nicht erfüllen.“ Darum überwies ihr der König 65 Millionen Euro. Es war angeblich das Geld, das von den 100 Millionen Dollar übrig war, die er 2008 vom damaligen saudischen König Abdullah bekommen haben soll. Auch darum wird gegen Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn wegen möglicher Geldwäsche ermittelt. Im Gegensatz zu Juan Carlos, der als König Immunität genießt, könnte sie vor Gericht gestellt werden. Dennoch, sagt sie, bereue sie die Beziehung nicht, auch wenn sie dafür angeblich vom spanischen Geheimdienst verfolgt und eingeschüchtert wurde. „Ich habe aufrichtige Gefühle für ihn, auch wenn es mich traurig macht, wie sich alles entwickelt hat.“