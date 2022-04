Fünf Millionen Dollar Kopfgeld : US-Drogenbehörde sucht Boxberater Kinahan

Obwohl er selbst keinen Account hat, war Daniel Kinahan in den vergangenen Monaten in den sozialen Medien viel zu sehen: Er posierte mit Schwergewichtsweltmeister Tyson Fury, mit Sunny Edwards, Weltmeister im Fliegengewicht, und mit dem deutschen Boxpromoter Ahmet Öner. Von seinem irischen Landsmann Jono Carroll ließ er sich als „wahre Legende des Sports“ preisen, von MMA-Kampfsportstar Darren Till als einflussreicher Berater.

Ein Ausschnitt des Fotos mit Darren Till tauchte nun am Dienstag wieder auf: das Gesicht von Daniel Kinahan in einer Grafik des amerikanischen Finanzministeriums, in der die Struktur der „Kinahan Organized Crime Group“ dargestellt wird. Die Organisation sowie sieben führende Mitglieder stünden ab sofort auf der Sanktionsliste, teilten die US-Behörden mit. Ihr Eigentum in den Vereinigten Staaten werde beschlagnahmt, Geschäfte mit ihnen zu machen, sei ab sofort verboten. Außerdem lobte die Drogenbehörde DEA eine Belohnung in Höhe von fünf Millionen Dollar für Hinweise aus, die zur Festnahme von Daniel Kinahan, seines Bruders Christopher Jr. oder seines Vaters Christy Kinahan führen. Die irische Organisation, sagte ein Vertreter des US-Finanzministerium, stehe „ab heute auf einer Stufe mit der italienischen Camorra, den Los Zetas in Mexiko, den Yakuza in Japan und den russischen Dieben im Gesetz“.

Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der irischen sowie der britischen Polizei und Europol in Dublin beschrieben die amerikanischen Behörden das Kinahan-Kartell als „mörderische Organisation, die in den internationalen Handel mit Rauschgift und Waffen involviert ist“. Insgesamt sei das kriminelle Imperium der Kinahans schätzungsweise mehr als eine Milliarde Dollar wert, hieß es. Im Jahr 2016 habe die Gruppe „einen blutigen Krieg mit einer anderen kriminellen Organisation begonnen und dabei unschuldige Zivilisten terrorisiert“. Ein Vertreter der irischen Polizei sprach von einer „Mordkampagne“, die von den Führungsfiguren des Kartells in Gang gesetzt worden sei.

Einflussreicher Strippenzieher im Boxgeschäft

Den Grundstein für die kriminelle Organisation hatte Christy Kinahan schon in den Achtzigerjahren in Dublin gelegt. Er beherrschte dort den Heroinhandel, wurde deswegen auch verurteilt, später dann wegen synthetischer Drogen und Waffen in den Niederlanden, wegen Geldwäsche in Belgien. Seine Söhne wurden bis heute von keinem Gericht verurteilt. Dass sie in die illegalen Geschäfte ihres Vaters verwickelt sind, ist aber lange bekannt. Schon 2009 wurde Daniel Kinahan in einer Depesche der amerikanischen Botschaft in Sierra Leone als Drogenhändler beschrieben, der sein Netzwerk womöglich nach Westafrika ausdehnen wolle. In einem Urteil des irischen High Court gegen Mitglieder des Kinahan-Kartells 2018 wurde festgestellt, dass die beiden Söhne inzwischen die Führung des Tagesgeschäfts übernommen hätten. Niederländische Ermittler bezeichnen Daniel Kinahan in ihren Akten als Geschäftspartner von Ridouan Taghi, dem berüchtigtsten Drogenboss des Landes.

Seit einigen Jahren leben die Kinahans in Dubai. Daniel Kinahan zog dorthin, kurz nachdem 2016 schwerbewaffnete Männer ein Boxevent in Dublin gestürmt und einen seiner engsten Vertrauten erschossen hatten. Die Ermittler gehen davon aus, dass er selbst das Ziel war. Und das Motiv Rache für einen Mord, den er in Auftrag gegeben hatte.

Obwohl die irischen Medien schon seit vielen Jahren über all die Vorwürfe gegen ihn berichten, ist Daniel Kinahan zu einem einflussreichen Strippenzieher im weltweiten Boxgeschäft aufgestiegen. Aus seinem Club, den er vor zehn Jahren im spanischen Marbella gegründet hat, ist ein erfolgreicher Boxstall geworden: MTK Global. Mehr als 200 Profis hat die Managementfirma unter Vertrag, darunter zahlreiche Weltmeister, dazu mehr als 100 Mixed-Martial-Art-Kämpfer. Offiziell hat sich Kinahan aus dem Unternehmen zurückgezogen, tritt nur noch als persönlicher Berater etlicher MTK-Boxer in Erscheinung, darunter Stars wie Tyson Fury und Billy Joe Saunders. Vieles deutet aber darauf hin, dass er die Fäden weiter in der Hand hält.

Promoter löschen gemeinsame Fotos

Die anderen Größen des Boxsports schienen sich all die Jahre nicht an den Vorwürfen zu stören, die Ermittlungsbehörden in mehreren Ländern gegen Kinahan erhoben. Bob Arum, der mächtigste Promoter Amerikas, sagte über ihn: „Dans Einfluss ist gewaltig.“ Auch er arbeite eng und gern mit ihm zusammen. Der britische Boxmanager Eddie Hearn sagte: „Es ist sehr schwer, im Boxsport zu arbeiten und nicht zu irgendeinem Zeitpunkt mit ihm zu tun zu haben.“ Der deutsche Promoter Kalle Sauerland bezeichnete die Vorwürfe gegen Kinahan 2020 in einem Interview als „Bullshit“ und „Gangster Story“. „Ich kenne Daniel schon seit langem“, sagte er. „Ich arbeite nicht nur im Boxen mit ihm zusammen. Wir sind auch außerhalb des Boxens sehr eng, ein sehr alter Freund.“

Als die amerikanischen Behörden am Dienstag ihre Maßnahmen bekannt gaben, wurden auch die ersten Boxer und Promoter aktiv. Noch während die Pressekonferenz in Dublin lief, verschwanden in den sozialen Medien plötzlich ihre Fotos mit Daniel Kinahan.