Randale in Stuttgart : Polizisten bei Straßenschlachten attackiert

Hunderte Menschen haben in der Nacht zum Sonntag in der Stuttgarter Innenstadt randaliert, Scheiben eingeworfen und Geschäfte geplündert. Mehrere Polizisten wurden durch Flaschen- und Steinwürfe verletzt. Die Hintergründe sind unklar.

Bei Straßenschlachten in der Stuttgarter Innenstadt sind in der Nacht zu Sonntag mehrere Polizeibeamte verletzt worden. „Die Situation ist völlig außer Kontrolle“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Hunderte Menschen hätten Schaufenster eingeschlagen und Läden geplündert, Einsatzkräfte seien mit Flaschen und Pflastersteinen beworfen worden.

Um kurz vor Mitternacht habe sich die Lage in der Nähe des Schlossplatzes „aufgeschaukelt“, wo sich am Wochenende dem Polizeisprecher zufolge immer viele Menschen aufhalten. Es sei zu Auseinandersetzungen gekommen, an denen rund 500 Menschen beteiligt gewesen sein sollen. Nach Angaben der Polizei seien viele gewalttätige Kleingruppen unterwegs gewesen.

Die Polizei vor Ort forderte Unterstützung von den Kollegen der Bundespolizei an. Zudem seien alle verfügbaren Einsatzkräfte aus Baden-Württemberg angefordert worden, wie es hieß. Die Hintergründe der Angriffe waren zunächst unklar. Erst gegen 03.00 Uhr sei die Lage wieder unter Kontrolle gewesen. Zu den Hintergründen konnte die Polizei noch keine Aussagen machen.