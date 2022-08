Hasskommentare im Internet : 500 Euro für einen Schuss zwischen die Augen

Zwei junge Menschen sterben bei der Ausübung ihres Berufs – von mehreren Kugeln in Kopf und Körper getroffen, am Rand einer Landstraße in der Nähe des 5000-Einwohner-Ortes Kusel in Rheinland-Pfalz. In Kaiserslautern stehen die beiden Männer, denen die Tat zur Last gelegt wird, momentan vor Gericht; sie sollen die Polizeianwärterin Yasmin B. und den Polizeikommissar Alexander K., 24 und 29 Jahre alt, am 31. Januar erschossen haben, um eine zuvor begangene Wilderei zu vertuschen.

Während die Morde bei vielen Menschen in Deutschland Entsetzen hervorriefen, reagierte ein Mann aus Hausen im rheinland-pfälzischen Landkreis Birkenfeld ganz anders: Er drehte zwei Videos. Und er schrieb eine E-Mail. Die Mail verschickte Volker S. am 2. Februar unter seinem Klarnamen an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein. In ihr teilte er sinngemäß mit, er habe am 31. Januar – dem Tag der Morde – einen super Tag gehabt und werde auch heute noch feiern, dass zwei „Pfälzer Ratten“ abgeknallt worden seien. Am Tag darauf veröffentlichte er auf seinem Facebook-Account die Videos. In ihnen kündigte er an, einen „Cophunter“-Verein gründen zu wollen, also einen Verein für Polizistenjäger. Für 500 Euro könne man Mitglied werden. Als Gegenleistung bot S. an, Polizisten auf einen Feldweg am Rande eines Walds zu locken, als Zielscheibe für wartende Schützen. Speziell junge Polizisten, das habe sich gerade in Kusel gezeigt, seien einfache Beute. Wem ein „Fangschuss“ zwischen die Augen gelinge, bekomme sein Geld zurück. Seit 9. Februar sitzt Volker S. in Untersuchungshaft.

„Über das Ziel hinausgeschossen“

Beim Prozessauftakt gegen den 56-Jährigen Anfang August vor dem Amtsgericht Idar-Oberstein hatte Staatsanwalt Wahis Afschar aufgezählt, welche Straftatbestände er durch die Videos und die E-Mail erfüllt sieht: öffentliche Aufforderung zu Straftaten – in diesem Fall zum Mord –, Billigen von Straftaten, Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener und Beleidigung. Am Donnerstag nun hatte Volker S. seinen zweiten Auftritt vor Gericht. Er ließ seinen Verteidiger Martin Nitschmann zu Beginn eine kurze Erklärung abgeben. Es sei wahr, dass S. die E-Mail geschrieben habe. Damit sei er „weit über das Ziel hinausgeschossen“, wofür er sich entschuldige. Auch die Videos stammten von ihm. Aus der Sicht des Angeklagten waren diese als Satire gemeint: „Im Nachhinein weiß er, dass auch das falsch war.“ Einem Kommissar gegenüber hatte S. nach seiner Festnahme über das Polizistenjagen als „Geschäftsidee“ gesprochen.

Die beiden Videos wurden im Gerichtssaal vorgeführt. S. trägt einen Helm und einen Schal vor dem Mund. Sein weißer Schäferhund ist ebenfalls zu sehen. Erst im November 2021 war er aus Erftstadt in das 200-Seelen-Dorf Hausen gezogen. Seine Vermieterin, die die Polizei auf die beiden Videos aufmerksam gemacht hatte, sagt aus, sie und ihr Mann hätten Mitleid mit ihm gehabt. Im Internet lässt sich nachvollziehen, dass S. viel Aufhebens darum gemacht, dass er durch die Flutkatastrophe im vergangenen Juli „alles“ verloren habe. Auch eine Kölner Lokalzeitung berichtete darüber. Ein Beamter aus Idar-Oberstein jedoch sagt aus, die Gemeinde Erftstadt habe ihm mitgeteilt, S. sei kein Flutopfer. Er habe seine Miete über Monate nicht beglichen und sei gekündigt worden. Die Wohnung in Hausen bezahlte das Sozialamt.