Zwei Impfzentren in Bayern : Falscher Arzt soll Hunderte geimpft haben

Wer den entscheidenden Hinweis gab, ist bis heute nicht bekannt. Im März wandte sich jedenfalls eine Person anonym in einer Mail an die Leitung des Impf­zentrums Rosenheim: Zu einem Arzt des Impfzentrums gebe es Fragen. Denn wenn man auf der Website des Arztes seinen Lebenslauf anschaue, erscheine es mehr als zweifelhaft, wo da ein Medizinstudium stattgefunden haben solle.

Karin Truscheit Redakteurin im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Das Impfzentrum überprüfte daraufhin die Angaben des Arztes genauer, und die Staatsanwaltschaft Traunstein leitete Ermittlungen ein. Anfang November wurde nun Anklage erhoben. Vorgeworfen wird dem 50 Jahre alten katholischen Theo­logen Schwerwiegendes: gefährliche Körperverletzung, vorsätzliche Körperverletzung, Verstöße gegen das Heilpraktikergesetz, Urkundenfälschung, gewerbsmäßiger Betrug sowie Missbrauch von Titeln und Berufsbezeichnungen.

Der Mann hatte sich laut Staats­anwaltschaft in dem Impfzentrum in Rosenheim und dem Zentrum in Karlsfeld im Landkreis Dachau Ende vergangenen und Anfang dieses Jahres mit einer gefälschten Appro­bationsurkunde beworben. Daraufhin war er in diesen Impfzentren im Einsatz. In Rosenheim habe er auch mobile Impfeinsätze in Alten- und Pflegeheimen absolviert. Insgesamt soll er im Januar und Februar 306 Impfungen gegen Covid-19 vorgenommen haben. Rund 1144 Impfungen veranlasste er demnach durch medizinisches Fachpersonal.

Betroffene sind verunsichert

Auch wenn laut Staatsanwaltschaft bislang keine gesundheitlichen Schäden durch seine Impfungen nachgewiesen worden sind: Sobald die Spritze durch die Hand eines „nicht Kundigen“ gesetzt wird, gilt es nach den Angaben als „gefährliche Körperverletzung“. Da in zahlreichen Fällen nicht mehr genau ermittelt werden konnte, ob der Theologe oder Fachpersonal geimpft hat, wurde bei diesen Impfungen zu seinen Gunsten entschieden.

Mehr zum Thema 1/

Die Staatsanwaltschaft hat zudem bislang keine Hinweise darauf gefunden, dass etwas anderes als der Impfstoff verabreicht wurde. Trotzdem, so Sprecher Markus Andrä, seien einige Betroffene sehr verunsichert. Überwiegend impfte der Mann betagte Menschen, jedoch nach Angaben der Staatsanwaltschaft auch medizinisches Personal. Der Theologe aus dem Landkreis München, der nach den Angaben nicht in der Seelsorge oder im kirchlichen Bereich tätig war, hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert. Insofern könne zu seiner Motivation auch nichts gesagt werden, teilte Andrä mit. Zurzeit ist der Mann in Unter­suchungs­haft.