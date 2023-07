Waffengewalt in Amerika : Zwei Tote und viele Verletzte bei Schießerei in Baltimore

In der amerikanischen Hafenstadt Baltimore sind in der Nacht zum Sonntag zwei Menschen getötet und 28 verletzt worden. Laut Medienberichten sollen 20 bis 30 Schüsse gefallen sein. Nach dem oder den Tätern wird gesucht.

In Baltimore an der amerikanischen Ostküste sind in der Nacht zu Sonntag bei einer Massenschießerei zwei Menschen getötet und zahlreiche andere angeschossen worden. 28 Personen seien verletzt worden, drei davon seien in einem kritischen Zustand, teilte die Polizei der Stadt Baltimore mit.

Eine 18 Jahre alte Frau und ein 20 Jahre alter Mann seien getötet worden. Ein Zeuge sagte dem Sender Fox 45 Baltimore, 20 bis 30 Schüsse gehört zu haben. Hunderte Menschen hatten sich zu einer Veranstaltung namens „Brooklyn Day“ zusammengefunden. In einem Arbeiterviertel im Süden von Baltimore wurde unter freien Himmel gefeiert, sodass viele Bürger wegrennen konnten, als die Schüsse nach Mitternacht fielen.

Noch keine Informationen über den oder die Täter

Richard Worley, der amtierende Polizeipräsident, teilte mit, es gebe noch keine Informationen über den oder die Täter. Die Ermittler untersuchten den Tatort. Bürger wurden gebeten, Aussagen zu machen oder Handyvideos zur Verfügung zu stellen. Brandon Scott, der Bürgermeister von Baltimore, der größten Stadt des Bundesstaates Maryland, sprach am Sonntag von einer „feigen Tat“.

Der Stadtteil Brooklyn habe früher schon Probleme gehabt. Viele Anwohner arbeiteten daran, die Zustände zu verbessern. Doch es reiche eine Person aus, um alles zu verändern. Scott sagte, die Polizei tue alles dafür, die Tat aufzuklären und den oder die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. „Wir werden nicht ruhen, bis wir dich gestellt haben“, sagte Scott. Weiter sagte der Demokrat, das tieferliegende Problem der Gewalt sei der Zugang zu Schusswaffen. Illegaler Waffenbesitz sei ein Problem im ganzen Land.

Präsident Joe Biden nennt die Waffengewalt in den Vereinigten Staaten regelmäßig eine Epidemie. Eine wirksame Verschärfung des Waffenrechts scheitert aber an den Mehrheitsverhältnissen im Kongress. Die Zahl der Massenschießereien, bei denen nach Definition mindestens vier Menschen getötet oder verletzt werden, erreichte im Jahr 2021 mit 690 Vorfällen einen Höchstwert. 2022 waren es 647 Fälle. In diesem Jahr hat es bisher mehr als 200 Massenschießereien gegeben.