Autounfall in Rom : Fünfjähriger bei Youtube-Challenge getötet

Vier junge Leute waren in einem SUV für eine Youtube-Challenge in Rom unterwegs. Das Auto kollidierte mit einem Kleinwagen, ein fünf Jahre alter Junge kam ums Leben.

Unfallort in Rom: Der SUV kollidierte mit dem Smart Bild: AFP

Die Serie von tödlichen Verkehrsunfällen junger Fahrer, in Italien als „strage“ (Massaker) bezeichnet, hat sich am Mittwochabend in Rom tragisch fortgesetzt. Beim Frontal­zusammenstoß eines SUV vom Typ Lamborghini Urus mit einem Smart wurde ein fünf Jahre alter Junge tödlich verletzt.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Seine 29 Jahre alte Mutter und die drei Jahre alte Schwester in dem Kleinwagen wurden mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Vater des getöteten Jungen, der vom nahen Wohnort der ­Familie zum Unfallort eilte, musste von Augenzeugen des Unfalls davon zurückgehalten werden, auf den Fahrer des Lamborghini loszugehen.

SUV im Rahmen einer Youtube-Challenge unterwegs

Der Unfall geschah im Wohngebiet Casal Palocco zwischen Rom und dem Seebad Lido di Ostia. Nach Medienberichten war der Lamborghini auf regennasser Fahrbahn mit rund 110 Kilometern in der Stunde unterwegs, als er frontal mit dem Smart kollidierte. Die vier Insassen des Sportwagens waren zwischen 20 und 23 Jahre alt und blieben unverletzt. Beim Drogentest des 20 Jahre alten Lenkers wurden Rückstände von Cannabis fest­gestellt. Gegen ihn wurde Anklage erhoben wegen des Verdachts des Totschlags im Straßenverkehr.

Die jungen Leute aus Ostia waren mit dem geliehenen SUV im Rahmen einer Youtube-Challenge unterwegs: Sie wollten mit der Handykamera doku­mentieren, wie sie abwechselnd 50 Stunden am Stück mit dem Luxuswagen durch Rom und die Vororte der Hauptstadt kutschieren. Den Mietpreis von etwa 1500 Euro pro Tag entrichtete die von den jungen Leuten ­geführte GmbH namens „The Borderline“.

Privatfahrer müssen für die Ausleihe von Luxusfahrzeugen wie einem Lamborghini Urus in der Regel mindestens 25 Jahre alt sein. Nach Medienberichten verzeichnete „The Borderline“ im vergangenen Jahr mit auf Youtube veröffentlichten Challenges einen Umsatz von 191.000 Euro und machte 41.000 Euro Gewinn. Der Youtube-Kanal verzeichnet mehr als 600.000 Abonnenten, auf Tiktok sind es 260.000.

Roms Bürgermeister Roberto Gualtieri sprach der Familie des Opfers sein Beileid aus. Vizeregierungschef und Verkehrs­minister Matteo Salvini sagte, die Politik könne zwar härtere Strafen für schwere Verkehrsdelikte beschließen, angesichts „solcher Dummheit“ sei man aber letztlich machtlos. Einige Politiker forderten eine strengere Kontrolle von potentiell gefährlichen Challenges durch die Betreiberfirmen der sozialen Medien.