Fünf Jahre nach dem Tod : Noch immer Streit um das Grab von Helmut Kohl

In Speyer: Am Grab des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl im Adenauerpark steht noch immer ein Holzkreuz. Bild: Stephan Lucka

Nicht jeder findet das Grab Helmut Kohls in Speyer auf Anhieb. Wer es auf dem Domkapitelfriedhof vermutet, muss sich an dessen Eingang um 180 Grad drehen, dann nach rechts und im Anschluss gleich wieder nach rechts wenden. Dann taucht sie hinter einer Hecke auf: die letzte Ruhestätte des ehemaligen Bundeskanzlers. Sie liegt im angrenzenden Adenauerpark. Dort ruht Kohl in Frieden. In Frieden? Auch fünf Jahre nach dem Tod des „Kanzlers der deutschen Einheit“ ist das Grab Gegenstand von Diskussionen.

„Ein sehr schlichtes Grab“

David Lindenfeld

Seit Kohls Beisetzung ist ein Schild angebracht worden, das Besuchern den Weg weisen soll. Das Grab hat eine helle Sandsteinfassung bekommen. Ansonsten ist nicht viel passiert: Noch immer ragt ein einfaches Holzkreuz aus der Erde, unter der Kohl begraben liegt. Es gibt keinen Grabstein. Das Grab sei schon sehr schlicht, sie habe es sich „bombastischer“ vorgestellt, sagt eine Frau, die aus Frankfurt kommt und den Ausflug nach Speyer genutzt hat, um sich das Grab anzusehen. Auf einem rechteckigen Sandsteinblock rechts neben dem Grab soll die Witwe, Maike Kohl-Richter, öfter sitzen, habe ihr eine Dame vorhin erzählt.