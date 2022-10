Die Vermögensfrage : Hände weg von Bankaktien?

Die Leidenszeit für Banken war lang. In den Zeiten der praktisch abgeschafften Zinsen fiel den Kreditinstituten eine komplette Ertragsquelle weg. Zusammen mit den Herausforderungen der Digitalisierung und der wachsenden Konkurrenz durch die Fintechs waren Banken unter enormen Druck geraten. Die der Finanzkrise geschuldete strengere Regulierung kam als „Sahnehäubchen“ obendrauf. Investoren wendeten sich reihenweise ab. So mancher Portfoliomanager fällte ein vernichtendes Urteil: „Bankaktien kommen nicht mehr ins Portfolio, das Geschäftsmodell der Banken rechnet sich nicht.“

Zwischenhoch

Im vergangenen Jahr aber wendete sich das Blatt. Bankaktien erlebten ein Zwischenhoch. Die Europäische Zentralbank stellte die Zinswende in Aussicht, und es gab allmählich Hoffnung auf ein Ende der Corona-Pandemie. Die arg gebeutelte Aktie der Deutsche Bank beispielsweise schwang sich Anfang 2022 bis auf 14 Euro hoch. Weit entfernt von früheren Glanzzeiten, aber Deutsche-Bank-Aktionäre sind inzwischen Kummer gewohnt und feierten 14 Euro. Sollte das tatsächlich die Wende sein? Die Hoffnung war groß. Dann überfiel am 24. Februar Russland die Ukraine. Der Krieg, der so viel menschliches Leid bedeutet, zieht auch die Weltwirtschaft in Mitleidenschaft.