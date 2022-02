Sanktionen in Ukraine-Krise : Warum fast alle Banken Russland meiden

Zu den wenigen westlichen ­Banken, die in Russland überhaupt noch präsent sind, gehört die österreichische Raiffeisen Bank: In leuchtend gelben, kyrillischen Lettern prangt ihr Logo auf einem Hausdach an einer der Hauptverkehrsachsen im Zentrum Moskaus. Auch eine ihrer größten Filialen, die gleich neben dem russischen Außenministerium in einem säulenverzierten Repräsentativbau liegt, fällt auf – unter anderem wegen der teuren Autos, die häufig direkt auf dem Gehweg vor dem Eingang stehen.

In der Rangliste der Banken in Russland nach Vermögenswerten lag die Raiffeisenbank Bank International (RBI) im Oktober vergangenen Jahres als größtes ausländisches Kreditinstitut auf Platz 10 – und damit knapp vor der Rosbank, die zur französischen Société Générale gehört, und vor der italienischen Unicredit-Bank. Gemeinsam stehen die drei laut JP Morgan für 3,7 Prozent aller Vermögenswerte im russischen Bankensystem. Und sie gehören zu den wichtigsten Kreditgebern Russlands, das insgesamt mit geschätzt 150 Milliarden Euro im Westen verschuldet ist. Die europäischen Banken stehen für etwa zwei Drittel der Verbindlichkeiten russischer Gläubiger im Ausland – allen voran Italien und Frankreich mit je rund 25 Milliarden Euro. Schon an dritter Stelle steht aber mit 20 Milliarden Euro Österreich, dessen Bankgeschäft in Russland sich fast nur auf die RBI konzentriert. Das Engagement hat auch historische Wurzeln: Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs trat Österreich zwar der EU bei, aber nicht der NATO. Am UN-Sitz in Wien sieht man sich im Westen verankert, aber auch als politisch neutrales Land mit guten Kontakten nach Moskau.