Wenn der Avatar die Altersvorsorge empfiehlt

In der digitalen Entwicklung stehen Lebensversicherer etwas im Schatten ihrer Schaden-Schwestergesellschaften. Dort lassen sich die Vorzüge der neuen Technik direkt umsetzen: beim Vertragsabschluss, für eine schnellere Schadenbearbeitung, im Austausch zwischen Kunde und Vermittler.

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft“. F.A.Z.

Doch auch in der Lebensversicherung wird mit Chatbots und Künstlicher Intelligenz experimentiert, und die Anwendungen könnten schneller marktreif werden, als viele glauben. Das hat ein Einblick in die Projektwerkstatt der Canada Life gezeigt, zu der die Tochtergesellschaft der Great-West-Gruppe aus Winnipeg deutsche Journalisten in die estnische Hauptstadt Tallinn eingeladen hat.