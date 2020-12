Nach Rutsch zu Wochenbeginn : Der Dax robbt sich Richtung Rekordhoch

Aktualisiert am

Am letzten Handelstag der Woche lassen einige Aktien aufmerken. Zwei Branchen sind an der Deutschen Börse besonders gefragt.

Der Dax hat am Mittwoch seine Erholung fortgesetzt, die er am Montagnachmittag begonnen hatte. Getrieben besonders von Automobilaktien legte der deutsche Aktienindex am letzten Handelstag der Woche bis Mittwochmittag um 0,6 Prozent auf rund 13.500 Punkte zu. Doch die Scharte vom Montag ist noch nicht ausgewetzt.

Hanno Mußler

Zu Wochenbeginn hatten die Anleger verschreckt reagiert auf eine anscheinend gefährliche Mutation des Corona-Virus. Zur Eindämmung des Virus wurden Beschränkungen im Verkehr mit Großbritannien verhängt, die die Wirtschaftsleistung bremsen und deshalb an der Börse nicht gut ankamen.

Nachdem der deutsche Aktienindex am Freitag noch mit 13.630 Punkten geschlossen hatte, hatte er am Montag zeitweise mehr als 4 Prozent abgegeben. Seither robbt sich der Dax nur mühsam an sein Allzeit-Hoch aus dem Februar von 13.795 Punkten heran.

Am Mittwoch führte die Daimler-Aktie mit einem Kursgewinn um 3 Prozent auf mehr als 58 Euro die Liste der Tagesgewinner im Dax und im Euro Stoxx 50 an. Die Anleger reagierten damit auf Spekulationen, dass Daimler nach dem Vorbild von VW im kommenden Jahr seine Lastwagensparte an die Börse bringen könnte. Im Gespräch ist aber offenbar auch ein Teilverkauf an Finanzinvestoren.

VW hat seine LKW-Sparte Traton schon 2019 mit gemischtem Erfolg an die Börse gebracht. Auch der von VW gekaufte Nutzfahrzeughersteller MAN ist nach wie vor börsennotiert. Im Schlepptau von Daimler waren am Mittwoch im Dax auch andere Autowerte gefragt, allen voran Continental mit einem Kursplus von 2 Prozent.

Der M-Dax, der am 18. Dezember mit 30.468 Punkten ein neues Allzeithoch markiert hatte und derzeit gut 6 Prozent höher steht als vor einem Jahr, zeigte sich am Mittwoch mit 30.240 Punkten kaum verändert. Zulieferer für die Halbleiterindustrie waren gefragt. So kletterte die Aktie von Aixtron, einem Anbieter von Beschichtungsanlagen, um rund 2 Prozent auf 14,50 Euro und damit auf den höchsten Kurs seit April 2018.

Wacker Chemie, ein Produzent von Siliziumwafern, legte um 1,5 Prozent auf 116 Euro zu. Die Aktie hat seit März ihren Wert verdreieinhalbfacht. Die Aktien von Siemens Energy gewannen ebenfalls 1,5 Prozent und erreichten mit 27,90 Euro den höchsten Kurs seit dem Börsengang im September.

Im S-Dax mussten die Aktien der Hornbach Holding einen Teil ihrer hohen Gewinne vom Vortag wieder abgeben. An der Spitze der Tagesgewinner im S-Dax stand dagegen die Aktie des Autozulieferers Deutz.