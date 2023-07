Natürlich kann man auch mit Ernst Jüngers Tagebuch nach Rhodos fahren, mit seinen Aufzeichnungen von drei Reisen, die er hierher unternommen hat. Und damit auf der Akropolis von Lindos stehen, wenn die Sonne aufgeht. Einen „homerischen Blick“ hatte Jünger von dem Felsvorsprung aus auf das weite Mittelmeer in Richtung Ägypten geworfen und bei seinem letzten Besuch 1981 auch sein Entsetzen über brutalistische Betonhotels festgehalten, die bislang unverstellte Aussichten zerstören. Gut, dass er die heutige Küstenbebauung nicht sieht.

Das erste Mal war Jünger 1938 auf Rhodos. Da hatte Erhart Kästner seine Arbeit als Privatsekretär von Gerhart Hauptmann gerade beendet. Ein Jahr später tritt er der NSDAP bei und schickt sich damit nach eigenen Angaben „ins Unvermeidliche“. Er, der einer fränkischen Theologenfamilie entstammt, 1927 in Leipzig bei Korff über das „Drama der Goethezeit“ promoviert und als Bibliothekar in Dresden tätig ist, meldet sich 1940 freiwillig zum Kriegsdienst. Unter Berufung auf seine humanistische Schulbildung bewirbt er sich als Dolmetscher ins eben von den Deutschen besetzte Griechenland und erhält den Auftrag, erbauliche Reisebücher für die hier stationierten Soldaten zu schreiben.

Von 1942 an bereist Kästner die Stätten des klassischen Hellas und beschreibt die Rückkehr der „blonden Achaier“ in ihr angestammtes Südland als Triumph der Weltgeschichte. Von Kriegsgeschehen und Kriegsverbrechen, etwa den Exekutionen von Tausenden Kretern durch deutsche Fallschirmjäger, nimmt er keine Notiz. Ihm geht es um die großen geschichtlichen Verbindungslinien. So bitter uns das Aussparen der soldatischen Gräueltaten moralisch erscheinen muss – so anziehend bleibt die (nach dem Krieg überarbeitete) poetische Beschreibung des Landes und seiner Kulturwunder.

Außergewöhnliches der unmittelbaren Nachkriegszeit

Im Mai 1944 wird Kästner auf Rhodos stationiert. In seinem Buch „Griechische Inseln“ beschreibt er die Kreuzritter-Paläste und das Schmetterlingstal. Er berichtet von der türkischen Minderheit auf der Insel und erzählt von seinen Gesprächen mit dem Mufti. Von den zeitgleich stattfindenden Abtransporten der rhodischen Juden schreibt er nichts. Später wird er den Kommandeur der Sturmdivision Rhodos vor einem Gericht in Koblenz in Schutz nehmen und den Deportationsbefehl als „schändliche politische Maßnahme“ brandmarken – aber eben erst nach dem Krieg.

Im September 1944 beginnt der Balkanrückzug. Kästner wird mit deutschen Resttruppen auf Rhodos abgeschnitten. Er gibt seine literarische Arbeit auf und schließt sich einer Sanitätskompanie an. Einen Schuss gibt Kästner während des gesamten Krieges nicht ab. Im Mai 1945 besetzen die Briten die Insel und verhaften Kästner unter dem Verdacht geheimdienstlicher Tätigkeit. Als Kriegsgefangener wird er nach Nordafrika in ein Lager im ägyptischen Fayid gebracht, wo er bis Ende 1946 ausharrt. Dort, zwischen Kairo und dem Roten Meer, im Lager 379, schreibt er einen der außergewöhnlichsten Texte der unmittelbaren Nachkriegszeit: „Das Zeltbuch von Tumilat“.

Der alte Glaube ist fort

Außergewöhnlich ist es vor allem wegen seines ruhigen, fast gelassenen Tonfalls und des nahezu kompletten Verzichts auf zeitgenössische Reflexionen und Referenzen. Stattdessen beschreibt Kästner den Tagesablauf im Lager als eine Art Gleichnis, beschreibt die eingeübten Routinen des Schmuggels und der Wachgänge, das zooartige Zusammenleben der Häftlinge, das Hinbringen von Zeit mit Gesprächen und Lektüre – er schreibt ohne Groll, ohne Schmerz, als würde er seine Haft für gerecht halten. Er empfindet den Aufenthalt in der Wüste, unweit der Senke von Tumilat, als „eine Art schmerzloses Krankenbett“, als „Robinson Situation“ und fügt sich in die Umstände der harten Beschränkung.