Passionsspiele in Oberammergau : Ein einziger Gerechter

Über der Freilichtbühne wölbt sich wie auf Bestellung ein weiß-blauer Himmel. Leichter Wind bewegt die Blätter, die Vögel zwitschern im Gebälk des Festspielhauses, und von Westen her ziehen Cumuluswolken vorbei, die kein Kulissenmaler so plastisch gestalten könnte. Ein perfekter Premierennachmittag für das weltweit bekannteste Passionsspiel.

Hannes Hintermeier Feuilleton-Korrespondent für Bayern und Österreich. Folgen Ich folge

Die Passion, das ist immer auch ein Theaterereignis der Superlative, gestemmt von Laien. Eine logistische Bühnenmeisterleistung, die viele Stadttheater nicht bewältigen könnten. Mit Leib und Seele dabei zu sein, das ist in Oberammergau keine Phrase. Annähernd jeder dritte Bewohner ist es. Hundertdrei Vorstellungen bis Anfang Oktober stehen auf dem Spielplan, Montag und Mittwoch sind spielfrei. Zwanzig Hauptrollen, hundertzwanzig Nebenrollen, 1400 Mitspieler. Nach wie vor muss man hier geboren oder seit mindestens zwanzig Jahren ansässig sein, um mitspielen zu dürfen, wenn alle zehn Jahre das nach überstandener Pest gegebene Gelübde, ein Passionsspiel aufzuführen, eingelöst wird. Die Konfession der Mitspieler ist mittlerweile nicht mehr ausschlaggebend, dafür hat Christian Stückl gesorgt, der nun zum vierten Mal Regie führt.

Was der Grüne Hügel kann, kann Oberammergau schon viel länger

Vierhundertfünfzigtausend Karten: Mit Übernachtungen, Gastronomie, Merchandising, Lüftlmalerei und Wood Carving, wie die Holzschnitzerei jetzt heißt, ist die Passion ein eminenter Wirtschaftsfaktor. Als Corona erschien, verschoben die Oberammergauer gleich um zwei Jahre, das war eine gute Entscheidung, denn im Augenblick ist die Pandemie zwar da, aber als unsichtbar deklariert. Eine Gemeinde im Ausnahmezustand, riesige Zubringerbusse, Sicherheitskräfte an allen Ecken, aber so gut wie keine Masken. Sind die Gebete erhört worden?

Die Passion, das ist auch ein Schaulaufen der Münchner Prominenz. Es wimmelt nur so von CSU-Granden und Granderln, allein der Ministerpräsident hat Bodyguards in Apostelstärke dabei. Landes- und Bundespolitiker sind anwesend, auch welche von der Opposition, Würdenträger diverser Kirchen, Militärs, Schauspieler, darunter Didi Hallervorden, Uschi Glas, Ben Becker, Rufus Beck, Friedrich von Thun, Udo Wachtveitl. 4400 harte Sitzplätze, Spielzeit fünf Stunden und fünfzehn Minuten in zwei Durchgängen, dazwischen eine dreistündige Pause, zum Speisen und Flanieren. Was der Grüne Hügel kann, kann Oberammergau schon viel länger – seit 1634.

Der Witz, der Ausgang sei bekannt, ist nicht umzubringen. Auch diesmal wird die Geschichte wieder mit neuen Worten erzählt, Hausherr und Spielleiter Stückl hat am Text gefeilt, die Chronologie variiert. Jesus hat zunächst Gelegenheit, sich als religiöser Führer zu präsentieren, erst dann räumt er im Tempel mit den Händlern auf. Und die Priesterschaft versammelt er zu einem Strategiemeeting an der Schädelstätte Golgotha. Oben hängt Jesus am Kreuz, unten diskutiert der Hohe Rat, was das nun war mit diesem Jesus, ob die Gefahr gebannt ist und wie es weitergehen soll.

Nicht zufrieden mit der Gesamtsituation

Auch das Bühnenbild ist neu. Gespielt wird im zentralen Tempel Jerusalems, der mit wuchtigen Säulen ein düsteres Bild abgibt. Durch je zwei Seitengassen neben der Mittelbühne kommend, hat der Chor Gelegenheit, im Wechsel mit den Schauspielszenen in Stellung zu gehen. Die Mittelbühne ist auch Ort der Lebenden Bilder, die Szenen aus dem Alten Testament nachstellen. Mit großem gestalterischen Aufwand evozieren sie Tableaus, deren symbolistische Bildsprache gelegentlich an die vorletzte Jahrhundertwende erinnert. Und das Unterbewusste darf auch mitspielen, wenn die eherne Schlange, die Moses errichtet, sich feuerrot um die Körper der Israeliten windet. Das Goldene Kalb sieht aus wie ein übellauniger Börsenbulle. Das gehört zur systemimmanenten Überwältigungsstrategie, die das Volk dazu bringen soll, mit offenem Mund zu staunen. Dazu muss man in Internetzeiten allerdings recht dick auftragen.