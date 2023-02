Debatte um Juris GmbH : Wat mutt, dat mutt?

Aktualisiert am

Recht und Gesetz: Der Infodienst „Libra“ lässt aufhorchen. Bild: dpa

Die mehrheitlich in Staatshand befindliche Juris GmbH veröffentlicht Kommentare zu Gerichtsurteilen. In ihnen finden sich Leichtfertiges und Geschmackloses. Dabei richtet sich das Angebot „Libra“ an praktizierende Juristen.