„Tatort“ aus Münster : Was Sie hier riechen, ist der Brie

Er möchte den Mord mit dem stecken gebliebenen Projektil kurz vorspielen. „Wahrscheinlich sprang Weber auf, als der Täter die Waffe sehen ließ“, doziert der aufspringende Professor h.c. mult. Boerne (Jan Josef Liefers): „Höh, Oaah, Puff, Tuck, Piöauu, Ahhh, steckenbleib.“ Kommissar Thiel (Axel Prahl), Boernes bester, stets griemelnder Freund, griemelt ihn gutmütig an: „Sie sollten auf gar keinen Fall Schauspieler werden.“ Und das zu Boerne, also irgendwie auch zu Liefers, der ja nicht nur Hutträger des Jahres 2016, Goldenes Schlitzohr und Krawattenmann 2017 sowie querironischer Allesdichtmacher des Jahres 2021 ist, sondern auch honoriger Träger (mult.) von Bambi, Grimme-Preis, Goldener Henne und weiterer Staubfänger für die Besten der Branche. Das ist sie in Reinform, die Komik des Münsteraner „Tatorts“ (Stichwort „Alberich“-Witze): schlitzohrfrech vom Gestus her und doch so plakativ und klebrig, dass es sich anfühlt, als würde man durch Gallerte waten. Puff, Tuck, Pointe steckenbleib. Da lachen ja nicht mal mehr die goldigsten Hühner. Muss Humor denn so debil sein im deutschen Fernsehen? Ist er nur dann wirklich inklusiv?

Offenbar ja, sieht man auf die Quoten. Man erzählt die Geschichte vom hoch­näsigen Besserwisser und seinem straßen­köterschlauen Gegenüber also wieder und wieder. Autor Benjamin Hessler ist bereits erfahren im Ausreizen des längst Aus­gereizten: Die allenfalls homöopathisch überraschenden münsterländischen Episoden „Spieglein, Spieglein“ und „Es lebe der König!“ sind auch von ihm. Die Regie stammt diesmal von der „Tatort“-Debütantin Janis Rebecca Rattenni. Sie hat die irgendwo zwischen Mafia-Satire, fadem Entführungsdrama, Kryptowährung-Finanzthriller und Freundschaft, Liebe, Verrat durchexerzierender Zuneigungsoperette weniger spielende als verloren gehende Handlung geheimnislos als farbenfrohen Schindluder-Jahrmarkt voller porentief scharfer – und damit doch irgendwie gruseliger – Gesichter inszeniert. Ästhetische Hauptidee: einige Splitscreens. Weber, Piöauu, Ahhh, ist also tot.

Kontrastdramaturgie mit einer Portion Krawattenhumor

Als Anwalt, Typ Winkeladvokat, vertrat er gemeinsam mit seinem Kompagnon (Hendrik Heutmann) den Bilderbuchmafioso Nino Agostini, den Claudio Caiolo wie im Karnevalssketch mit ausgeprägtem „Mamma mia“-Akzent spielen muss. Nichts kann den „Capo“, wie ihn die Untergebenen selbstverständlich anreden, in solche Verzückung versetzen wie eine billige Porzellankopie von Michelangelos „David“: „Bellissima! Perfetta!“ Und doch zieht dieser Witz-Italiener im Hintergrund – sogar immer ein bisschen sichtbar – die Fäden. Gleich zu Beginn sitzt er, ganz eiskalter Mafiaboss („Ich hab dich reich gemacht“), vor dem winselnden Weber, denn der hat einen Prozess verloren. Das motiviert einen Mord natürlich mehr als genug, weiß auch Thiel.

Weiter geht es nach üblicher Kontrastdramaturgie mit einer Portion Krawattenhumor, denn die ganze Bagage, neben Thiel und Boerne Staatsanwältin Klemm (Mechthild Großmann) und Pathologin Silke Haller (ChrisTine Urspruch) – nur Bürofaktotum Mirko (Björn Meyer) wässert derweil, befremdlich regredierend, seine Goldfische („das ist so’n Kindheitsding“) –, nimmt an der Abschiedsfeier für einen Top-Anwalt teil. Der ist, wie könnte es anders sein, zu­gleich Boernes „ältester Freund“ und Nebenbuhler. Nebst Gemahlin (Proschat Madani) will der Freund, windig, windig, nach Südamerika emigrieren. Und natürlich ist er irgendwie in die Schindluder-Handlung verstrickt, aber das, für ihn selbst überraschend, zunächst einmal als Entführungsopfer.

Hier wird es bitter, denn für die Rolle dieses zumindest halbschmierigen An­walts wurde Jan Georg Schütte engagiert, der seine Figur auch schön halbschmierig spielt, aber der doch vor allem für die wenigen tatsächlich hinreißend komischen Momente in der öffentlich-rechtlichen Fiktion steht. Nur ein Quäntchen der Energie, Spontaneität und Selbstreflexion, die Schüttes Improvisations-Großexperimente („Wellness für Paare“, „Klassentreffen“, „Das Begräbnis“) auszeichnen, würde aus der seit Jahren erstarrten Dramaturgie der westfälischen „Tatort“-Folgen bambiwürdige Unterhaltung machen. Aber gegen die Verordnung solchen Humors ist auch Schütte machtlos: „‚Ziehen Sie mal Ihre Schuhe wieder an.‘ ‚Was Sie hier riechen, ist der Brie.“

Zugegeben, es ist nicht leicht, die abgenudelte Vorlage aus Münster noch einmal bellissima interessant zu machen. Man könnte gegenüber dem Goliath der Vorformatierung aber auch einen davidischen Steinschleuder-Ehrgeiz entwickeln. Vor einer Weile ist das mit einer Episode aus dem Jenseits halbwegs gelungen. Hessler und Rattenni aber fällt besonders wenig ein. Es wirkt zuweilen, als habe man den Blindtext eines Drehbuch-Dummys verfilmt (inklusive der Goldfische Goldi und Foxi). Selbst die immer tatterigen Taxi-Szenen mit „Vadder Thiel“ (Claus D. Clausnitzer) kommen einem diesmal noch zäher vor. Und doch können sich die Macher wohl darauf verlassen, dass das Publikum einen guten, sogar verdoppelten Freund (der Splitscreen war in Boerne/Thiel ja immer schon angelegt) nicht im Stich lässt, und wenn es sich zehnmal um eine billige Porzellankopie von Matthau und Lemmon, Laurel und Hardy oder Fix und Foxi handeln mag.

Der Tatort: Ein Freund, ein guter Freund läuft heute um 20.15 Uhr im Ersten.