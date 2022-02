100. Todestag Paul Durand-Ruel : Wegbereiter des Impressionismus

Als Autoren wie Théodore Duret, Julius Meier-Graefe oder John Rewald die Geschichte des Impressionismus erzählten, brachten sie ihren Lesern nicht nur die Maler, sondern auch ihre Förderer näher: Protagonisten wie Paul-Marie Joseph Durand-Ruel. Seitdem weckt der Name dieses Galeristen Assoziationen mit einer regelrechten Saga des modernen Kunstmarkts, setzte er doch früh auf Künstler, für deren Werke viele nur Hohn und Spott übrig hatten: „Diese Leute sind verrückt, aber noch verrückter ist der Kunsthändler, der ihnen Bilder abkauft“, zitierte Claude Monet 1924 sich erinnern Reaktionen aus der Entstehungszeit des Impressionismus.

In den sechziger und frühen siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts interessierte sich der 1831 geborene Paul Durand-Ruel für Landschaften und Stillleben der Schule von Barbizon und des Realismus. Ohne seine Leidenschaft dafür aufzugeben, kaufte er Manet sowie jüngeren Malern wie Monet und Renoir Werke ab und stellte sie aus. Es war ein unerhörtes Wagnis: Die Ankäufe erfolgten, als nicht abzusehen war, ob die Investitionen je Gewinn abwerfen würden. Tatsächlich fand der Galerist lange kaum Abnehmer für sie. Noch „verrückter“ erscheint, dass er sich auf Märkte im Ausland traute und von Paris aus oder bei Reisen etwa in die Niederlande eine Art Global Player avant la lettre wurde.

Seine Taktik ging erst in den neunziger Jahren auf, als sich das Interesse an impressionistischer Kunst regte und schließlich geradezu boomte. Neben dem Stammhaus in Paris mit Eingängen an der Rue Laffitte und der Rue Le Peletier hatte Durand-Ruel die durch den deutsch-französischen Krieg aus der Not des Exils geborenen Dependancen in London und Brüssel eine Zeit lang weiter betrieben und 1887 eine Filiale in New York gegründet. Damit erweiterte er seine Klientel erheblich und war manchem Konkurrenten voraus. Dass amerikanische Museen seit Langem mit impressionistischen Gemälden so reich bestückt sind, hat auch mit Durand-Ruel und seinen lokalen Kunden – Sammlern – zu tun.

Auf seine Ware aufmerksam wurde man auch in Berlin, lange bevor Durand-Ruel der Nationalgalerie 1896 Manets „Im Wintergarten“ und 1897 Cézannes „Mühle an der Couleuvre bei Pontoise“ vermittelt hat, nämlich schon um 1870, als er mit dem „Gemäldesalon“ von Rudolph Lepke kooperierte. Als die Galerie Fritz Gurlitt 1883 mit Unterstützung von Carl und Felicie Bernstein sowie Charles Ephrussi die erste Ausstellung impressionistischer Kunst auf deutschem Boden zeigte, war Durand-Ruel Leihgeber. Verkäufliche Werke gingen zwar unveräußert zurück, doch als sich wenige Jahre später Sammler und Museumsdirektoren wie Emil Heilbut, Max Liebermann, Max Linde, Hugo von Tschudi und Alfred Lichtwark oder die Kunsthandlungen Ernst Arnold (Dresden), Keller & Reiner sowie Paul Cassirer (Berlin) regten, wussten sie gleich, an wen sie sich zu halten hatten.

Spätestens vom letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts an war Durand-Ruels Galerie an der Rue Laffitte Ziel vieler Paris-Besucher, die sich für die Moderne interessierten. Manche kamen auch in den Genuss, seine Privatsammlung zu sehen. Die Wohnung des Galeristen an der Rue de Rome galt zu einer Zeit, als der Impressionismus noch nicht anerkannt war, als „Frankreichs wunderbarstes Museum zeitgenössischer Malerei“, wie Georges Lecomte es 1892 formulierte. Tatsächlich gab es damals noch keinen Ort, an dem die heute zu Klassikern avancierten Werke permanent zu sehen waren. Das änderte sich 1897 mit der Eröffnung der Säle im Musée du Luxembourg, in denen fortan Gemälde aus der Kollektion Gustave Caillebotte präsentiert wurden, die später ins Jeu de Paume der Tuilerien, dann ins Musée d’Orsay gelangten. Aber auch nach der Jahrhundertwende verschmähte niemand einen Blick in Durand-Ruels private Sammlung. 1903 kam Franz Marc zu Besuch; 1907 August Macke, um wissen zu lassen: „Für mich war das eine Offenbarung.“

Mehr zum Thema 1/ Im Bestreben, großbürgerliche Konsumenten für die von Kaiser Wilhelm II. als „Rinnsteinkunst“ gegeißelte Avantgarde zu gewinnen, zog Cassirer an einem Strang mit dem Direktor der Berliner Nationalgalerie, Hugo von Tschudi, und seinem Nachfolger Ludwig Justi.

Paul Durand-Ruel starb am 5. Februar 1922, und wurde auf dem Montmartre-Friedhof begraben. Das von seinen Nachkommen fortgeführte Stammhaus befand sich zuletzt, bis zur Schließung 1974, an der Avenue de Friedland. Dort hat die Familie seitdem Korrespondenzen und Inventare des Galeriearchivs gesichtet und für Ausstellungen fruchtbar gemacht. So wurden die Aktivitäten Paul Durand-Ruels in Paris, London und Philadelphia (2014/15) sowie Yerres (2021) gewürdigt.